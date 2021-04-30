Автобус № 6 в Барнауле вернут на прежний маршрут

Автобусный маршрут № 6, который 25 марта продлили до ул. Балтийской, вернут на прежнюю схему движения, сообщили в администрации Барнаула.

Власти приняли такое решение после анализа работы маршрута.

Автобусы вернутся на прежнюю схему с 1 мая.

Отметим, что густонаселенный район новостроек таким образом вновь остается на минимальном транспортном обслуживании. Через ул. Ускова-Балтийская проходят маршрутки № 65 и 120, а также автобус № 60 (в одну сторону).

Также стоит сказать, что по не так давно открытому участку Солнечной поляны (между Павловским трактом и Энтузиастов) снова не будет пролегать ни одного маршрута общественного транспорта.