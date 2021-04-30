30 апреля 11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Автобус № 6 в Барнауле вернут на прежний маршрут

Автобусный маршрут № 6, который 25 марта продлили до ул. Балтийской, вернут на прежнюю схему движения, сообщили в администрации Барнаула.

Маршрут №6.
Маршрут №6.
barnaul.org

Власти приняли такое решение после анализа работы маршрута.

Автобусы вернутся на прежнюю схему с 1 мая.

Отметим, что густонаселенный район новостроек таким образом вновь остается на минимальном транспортном обслуживании. Через ул. Ускова-Балтийская проходят маршрутки № 65 и 120, а также автобус № 60 (в одну сторону).

Также стоит сказать, что по не так давно открытому участку Солнечной поляны (между Павловским трактом и Энтузиастов) снова не будет пролегать ни одного маршрута общественного транспорта.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость