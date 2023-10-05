5 октября
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Жизнь

Автомобиль российского спортсмена, подаренный Путиным, разбили в Екатеринбурге

В Екатеринбурге хулиган разбил стекло в машине призера Олимпийских игр в Токио, баскетболиста Кирилла Писклова, сообщает E1.ru.

За рулем BMW.
За рулем BMW.
CC0

В 2021 году баскетболист стал призером Олимпийских игр в Токио и получил за это автомобиль BMW X3 от президента РФ. В ночь с 3 на 4 октября стекло автомобиля разбили хулиганы.

Сейчас Писклов играет за баскетбольный клуб «Уралмаш».

Спортсмен думает, что причина инцидента в сенсационном выигрыше команды: 2 октября "Уралмаш" обыграл "Зенит".

Автомобиль стоял на месте четыре дня, а хулиганство совершили именно в ночь после игры.

Ранее в Госдуме предложили расширить определение мелкого хулиганства в КоАП.

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