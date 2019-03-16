Автономия, конституция, язык: что еще решали на Крымских референдумах

16 марта 2014 года прошел референдум по вопросу о статусе Крыма, по результатам которого полуостров вернулся в состав Российской Федерации. Однако он был не первым в истории полуострова. О причинах и итогах референдумов в Крыму — в материале altapress.ru.

События на Украине

Крымчан к референдуму 2014 года побудили события 22 февраля, когда верховная рада сняла Виктора Януковича с поста руководителя Украины. Тогда же украинский парламент назначила новые президентские выборы на 25 мая и представил «своего» временно исполняющего обязанности. Им стал один из руководителей майдана Виктор Турчинов. Действия эти по многим признакам носили характер государственного переворота, пишут РИА Новости.

Реакцией на новую (пока временную) власть стали митинги граждан Украины на юге и юго-востоке страны. Люди выступали в защиту русскоязычного населения и против антироссийски настроенной оппозиции у власти. Нередко такие акции проводились под российскими флагами. Жители полуострова Крым тоже вышли на площади.

По данным РИА Новостей, 23 февраля на одну из площадей в центре Севастополя собрались более 20 тысяч человек. Жители выражали свое недовольство не только верховной радой, но и к местным правительством. Под натиском населения председатель городской администрации Севастополя Владимир Яцуба объявил об отставке уже на следующий день. Его место занял народный избранник предприниматель Алексей Чалый.

«Вежливые люди» в Крыму. mignews.com.ua

Протест Крыма и «вежливые люди»

В ночь с 22 на 23 февраля по распоряжению президента РФ Владимира Путина была проведена спецоперация по эвакуации президента Украины Виктора Януковича и членов его семьи в безопасное место на территории Крыма. Утром 23 февраля Путин, по собственным словам, поставил перед руководителями задействованных силовых ведомств задачу «начать работу по возвращению Крыма в состав России».

23−24 февраля под давлением пророссийских активистов была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя.

25 февраля началась бессрочная акция протеста крымчан. Обеспокоенные граждане собирались у здания Верховного совета с призывом не принимать новое руководство Украины и вернуть «старую» Конституцию Крыма, в редакции 1992 года. Это наделило бы их большими правами: собственным президентом и независимой внешней политикой.

Собравшиеся требовали проведение референдума для решения сложившейся ситуации в регионе. Жителям предстоял выбор: остаться автономной республики в составе Украины, но уже в качестве независимого государства или присоединиться к России. Митинг не обошелся без пострадавших — представители крымских татар, пришедших к зданию поддержать смену власти столкнулись с противниками майданной власти. В результате стычек пострадали 35 человек, но цели своей сторонники референдума добились — Верховный совет Крыма назначил общекрымское голосование.

26 февраля сторонники Меджлиса и новой украинской власти попытались занять здание крымского парламента и заблокировали его работу. Рано утром 27 февраля российский спецназ занял здания органов власти АР Крым, после чего депутаты Верховного Совета АР Крым, собравшиеся в здании парламента, отправили в отставку правительство Анатолия Могилёва и назначили главой нового правительства Крыма лидера партии «Русское единство» Сергея Аксёнова, заявившего о непризнании нового руководства Украины и обратившегося к руководству России за «содействием в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым»

Референдум 2014 года

Первоначально, проведение референдума планировалось 25 мая. После попытки неизвестными захватить здание Верховного совета, 1 марта, процесс решили ускорить. Утвердили окончательную дату — 16 марта 2014.

Тогда «высказать» свое мнение пришли больше 80% населения полуострова. Избиратели отвечали на два вопроса:

«Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

Итоги подвели на следующий день после референдума, 17 марта. Стало понятно, что около 90% избирателей хотят присоединения к России. В этот день Крым принял постановление о независимости от Украины. Уже 18 марта подписали Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации. Спустя несколько дней закон о ратификации документа подписал Владимир Путин.

Карта России с Крымом. открытые источники в интернете

Споры о ли присоединении Крыма

Мнения по вопросу о присоединении крымского полуострова в 2014 году расходятся. Эксперт. online сообщает, что оценке гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, около 7% процентов жителей России с присоединением Крыма к России не согласны. Число российских неприятелей «воссоединения», по его мнению, достигает 8 миллионов человек, что в 4 раза больше населения самого Крыма. Федоров считает, что «крымский вопрос» требует более подробного изучения и обсуждения, прежде всего внутри России.

В интервью с «Коммерсантом», бывший крымский президент Юрий Мешков неоднозначно высказался о референдуме 2014 года. Он назвал один из вопросов голосования «дурацким и глупым по содержанию». По его мнению, крымскую конституцию «пристегнули» к вопросу о принадлежности к Украине, хотя она «уничтожала присутствие Украины в Крыму». Также, Мешков назвал главной бедой референдума его плохую организацию. По его словам, тогда никто не анализировал вопросы, которые выносятся на голосование марта 2014 года — никто «не думал, что будет дальше».

Юрий Мешков,

бывший президент Крымской Республики:

Разумным в тот момент было восстановить крымскую конституцию 1992 года. Конституцию, которая предусматривала создание независимой Республики Крым.

Крым. Фото предоставлено компанией «Авиафлот»

Первый крымский референдум

Первый в истории Крыма референдум прошел 20 января 1991 года. Участие в нем приняли около 1,5 миллионов человек, примерно 80% жителей полуострова — сообщает ТАСС. Тогда на народное голосование вынесли один вопрос: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?».

Несмотря на то, что больше 90% избирателей ответило положительно, 12 февраля, по закону Верховного совета, Крымскую ССР восстановили в составе Украинской Республики. Обошлись изменением конституции УССР за 1978 года — наделили территорию автономией.

2-го августа 1992 года должен был состоятся еще один референдум на территории Крыма. Этому событию предшествовало принятие акта о государственной самостоятельности Республики, 5 мая 1992 года. Документ должен был вступить в силу именно после народного голосования, которого не состоялось. Верховный совет по-началу приостановил акт и проведение голосования, а затем и вовсе объявил на них мораторий.

Спустя три года правительство Украины отменило крымскую конституцию и упразднило пост президента Республики. Тогда же, в 1995 году, вместо очередного общекрымского референдума власти приняли конституцию автономной республики на основе закона Украины «О разграничении полномочий между Украиной и Крымом».

В 1998 году на сессии Верховного совета Крыма рассматривали возможность проведения нового референдума в Крыму. Депутаты предлагали обсудить снятие моратория на референдумы о статусе Крыма и предоставление русскому языку статуса государственного. Тогда прийти к единому мнению о необходимости голосования не удалось, и оно не состоялось.