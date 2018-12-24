Автора видеоблога «Дневник хача» задержали на встрече с фанатами

Автора YouTube-канала «Дневник хача» Амирана Сардарова задержала полиция на встрече с его поклонниками в центре Москвы. Об этом блогер сообщил в сторис в своем Instagram .

Сардаров пригласил своих подписчиков прийти к 18:30 на площадь у гостиницы Four Seasons в Москве. Он обещал раздать подарки: смартфоны, пауэрбэнки и другую технику. Парень нарядился в костюм Деда Мороза и взял с собой девушку в костюме Снегурочки.

Затем блогер призвал своих поклонников поменять место встречи, так как поклонников собралось слишком много, и их начала разгонять полиция. На видео, которые снимал Сардаров, видна большая толпа.

Последние записи блогер сделал уже будучи задержанным. Он попросил подписчиков скорее расходиться, потому что даже полиция не может выехать с места собрания. Однако некоторые фанаты не бросили его: один парень забрался к Сардарову в автозак, заявив полицейским, что он его младший брат. Другой дежурил возле места, где Сардаров забирал свой эвакуированный автомобиль.

Блогер сообщил, что его в итоге отпустили, и с ним все в порядке. Правоохранители провели с ним беседу о несанкционированных митингах. «Отдельное спасибо ОМОНу и полиции за то, что вытащили из толпы», — сказал Сардаров. Он пообещал больше не допускать «таких глупостей».

Видеоблог «Дневник Хача» имеет 3,2 миллиона подписчиков. В рамках блога Амиран Сардаров ведет «Шоу без названия», где разговаривает с известными и скандальными персонами. К примеру, последнюю встречу он провел с женой Павла Мамаева Аланой. Блогер также написал несколько книг, например, «Мужчин всегда прав» и «Зверский самец. Как стать мега-гуру».