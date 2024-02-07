Автору "Слова пацана" поступали угрозы после выхода книги

Российский писатель и автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» рассказал об угрозах, которые он получал после выхода произведения, сообщает " Лента.ру ".

Писатель отметил, что в ходе создания произведения брал интервью у свидетелей того периода времени, а также у людей с криминальным прошлым. При этом он "держал дистанцию". Однако на почту все же приходили письма в контексте: "Кто ты такой, чтобы эту тему поднимать?"».

Автор добавил, что один из героев его книги, который выступал анонимно, кардинально сменил свою позицию и начать обещать Гараеву, что переломает ему ноги.

Ранее Роберт Гараев рассказал, как отреагировали казанские бандиты на одноименный сериал. Сериал местным авторитетам понравился. И все понимают, что сериал не документальный фильм, а художественный.

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