Автору "Слова пацана" поступали угрозы после выхода книги

Писатель отметил, что в ходе создания произведения брал интервью у свидетелей того периода времени, а также у людей с криминальным прошлым. При этом он "держал дистанцию". Однако на почту все же приходили письма в контексте: "Кто ты такой, чтобы эту тему поднимать?"».
Автор добавил, что один из героев его книги, который выступал анонимно, кардинально сменил свою позицию и начать обещать Гараеву, что переломает ему ноги.
Ранее Роберт Гараев рассказал, как отреагировали казанские бандиты на одноименный сериал. Сериал местным авторитетам понравился. И все понимают, что сериал не документальный фильм, а художественный.
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