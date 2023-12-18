"Чушпан", "скорлупа" и еще 6 слов, которым "Слово пацана" подарило вторую жизнь

Благодаря нашумевшему сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте" в сети стали активно использовать некоторые сленговые слова из кинокартины. С ними стали появляться мемы, иногда в шутливой форме они проскальзывают в разговоре. О том, какие слова из эпохи 1980-х снова обрели популярность и что они означают, расскажет altapress.ru .

Чушпан

Человек, который не состоял в группировке. По мнению уличных пацанов, он жил не по понятиям. За это чушпана можно было ограбить или избить.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Скорлупа

Самые молодые члены группировок возрастом от 10 до 14 лет. Среди других вариантов их названия — шелуха, зеленые и звездюки.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Супера

Уровень после скорлупы, члены банды чуть старше: 15-18 лет.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Старшие

Члены группировки старше 18 лет.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Пришиться

Вступить в группировку.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Отшить

Изгнать человека из банды. Это совершали из-за проступка члена группировки, направленного против нее. После этого член банды снова становился чушпаном, с ним нельзя было здороваться за руку и разговаривать.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Автор

Сокращенная версия слова "авторитет" — главный человек в банде. Он принимал важные решения и распоряжался общими деньгами.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Пресс-служба видеосервиса Wink.

Мотальщик

Любой член банды.