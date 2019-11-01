Самый лучший день. Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

С 1 ноября вступят в силу законодательные новшества, которые могут серьезно изменить нашу жизнь. Теперь защитить себя от давления работников микрофинансовых организаций станет проще, а выходить в интернет — безопасней. Чем еще осчастливит россиян родное государство — в разборе altapress.ru.

Вступает в силу закон о безопасном Рунете

С начала месяца в России планируют перейти на так называемый суверенный интернет. Это система, которая позволит Рунету работать даже в условиях изоляции. Трафик между российскими пользователями будет передаваться только по серверам, которые расположены на территории страны.

При этом, авторы закона уверяют, что жизнь пользователей от этого никак не изменится — доступ к сайтам, сервисам, оплата услуг через интернет, все будет как и прежде.

Компьютер. CCO

Единственный минус — в том, что провайдерам придется устанавливать новое оборудование, которое будет фильтровать негативную активность «извне», стоимость услуг для абонентов может вырасти.

Контролировать «функции обеспечения целостного, безопасного и устойчивого функционирования интернета» должен будет Роскомнадзор.

Как считают авторы законопроекта, такая инициатива поможет надежнее защитить данные россиян от внешних угроз.

Установка тахографа в грузовых автомобилях станет обязательной

С 1 ноября все грузовики (массой от 3,5 тонн) и автобусы (8 и более мест) должны быть оснащены тахографами (устройством, которое регистрирует маршрут, скорость, режим труда и отдыха водителя). Цель таких изменений — снизить аварийность на дорогах.

Приборная панель , тахограф. СС0

Следить за наличием тахографа в транспортных средствах будут сотрудники ГИБДД. Если при проверке документов окажется, что устройства нет — выпишут штраф. За отсутствие тахографа водитель заплатит от 3 до 5 тыс. рублей, за нарушение режима труда и отдыха — от 1,5 до 2 тыс. рублей.

В случае выпуска водителей в рейс без тахографа более серьезное наказание ждет должностных (от 7 тыс. рублей) и юридических лиц (от 20 тыс. до 50 тыс. рублей). А также индивидуальных предпринимателей (от 15 тыс. до 25 тыс. рублей).

Паломники получат особый правовой статус

С 1 ноября на религиозные поездки верующих не распространяется закон о туристической деятельности. Авторы инициативы хотят оградить их от недобросовестных организаторов поездок.

Церковь. Храм. Православие СС0

Исключительное право заниматься организацией паломнических поездок законодательно закрепят за религиозными организациями.

По сообщению Интерфакс, к моменту принятия закона услугами турфирм пользовались 20% паломников.

Вид на жительство в РФ станет бессрочным

С 1 ноября мигранты смогут получить бессрочный вид на жительство в России. Если раньше его выдавали только на пять лет с возможностью продления, то теперь иностранцам надо будет лишь раз в год уведомлять органы внутренних дел о своем проживании в России.

Флаг.

«Отметиться» можно и в электронной форме, но раз в пять лет — обязательно лично. ВНЖ также «отбирают» у тех иностранцев, кто суммарно проводит вне России более шести месяцев за год.

По новым правилам подать документы для получения вида на жительство можно через восемь месяцев пребывания на территории России.

Отметим, что срок выдачи документа сократили до четырех месяцев, зато увеличили госпошлину. Теперь за получение ВНЖ надо заплатить не 3,5 тыс., а 5 тыс. рублей.

В МИД РФ посчитали, что благодаря всем новшествам к 2025 году гражданами России станут до 3 млн иностранцев.

Появится электронная сертификация молочных продуктов

Теперь вся молочная продукция будет проходить электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС). Такие изменения внесены в государственную информационную систему «Меркурий».

Молоко или молочный продукт. открытые источники в интернете

Инициативу внедряют постепенно. Если в июле эти правила стали обязательны для сгущенки, сыров и сливочного масла, то теперь список пополнят еще и питьевое молоко, кисломолочные продукты, сливки, творог и мороженое. Новые правила введены для того, чтобы на полках продуктовых было меньше фальсификата.

В Россельхознадзоре отметили, что такая мера не может стать причиной роста цен. Однако, эксперты убеждены в обратном.

Замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова рассказала «Известиям», что летом помимо сертификации в России ввели новую маркировку для молочных продуктов.

Такой одновременный запуск двух систем контроля может спровоцировать рост цен примерно на 10%.

Деньги , прибыль , кредит. СС0

МФО перестанут выдавать займы под залог жилья

Микрофинансовые организации (МФО) не смогут выдавать кредиты под залог недвижимости. Нельзя будет рассматривать также в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве.

Исключение — если займ предоставляется на коммерческие цели. По мнению авторов закона, это поможет защитить собственность граждан от мошенников и исключить ситуации, когда из-за незначительного долга человек может лишиться жилья.

Помимо этого, законопроект ужесточает финансовые требования к микрокредитным организациям. Если раньше МФО могла начать деятельность с собственным капиталом в 10 тыс. рублей, то теперь эту планку будут поэтапно повышать на 1 млн рублей в год.