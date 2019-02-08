29-ая, фатальная дуэль Пушкина: как умер известный поэт

В жизни Александра Пушкина было 29 дуэлей. Даже с учетом того, что некоторые сражения в итоге не состоялись, можно представить, как часто поэт находился близок к смерти. Причины, условия и исход последней дуэли Пушкина — в материале altapress.ru

Пушкин — дуэлянт

В жизни Александра Пушкина было 29 дуэлей, пишет портал histrf.ru. За свой пылкий нрав поэт попал в полицейские списки. Туда включали людей, которые шли вразрез с понятием «общественное спокойствие».

Пушкина туда поместили не просто так: он был отличным дуэлянтом и карточным игроком. Хорошо стрелял и знал кодекс. Обычно Пушкин рвался на дуэли, провоцировал противников и был уверен в своей победе. Но последний его поединок сложно отнести к таким. Он будто готовился к чему-то плохому. Некоторые из его друзей накануне дуэли даже получили от поэта письма, содержанием похожие на прощальные.

Причины дуэли Пушкина Дантеса

Со своим убийцей — Дантесом — Пушкин был знаком ещё за несколько лет до случившегося. Их первая встреча произошла в 1834 году. Дантес был корнетом Кавалерийского полка. Он приехал в Россию за карьерой, стал здесь приемным сыном голландского посланника в Петербурге, барона Геккерна. Офицерам полка его представил лично Николай I.

В обществе о юном французе отзывались как о пустом и ветреном, самодовольном и привлекательном. Он был развязен и болтлив. Пылкий Жорж Дантес оказывал знаки внимания жене Пушкина, Наталье Николаевне. И делал это настолько открыто, что Пушкина даже включили в список «рогоносцев», которым группа бездельников рассылала письма с «похождениями» их супруг.

Пасквиль, оскорбляющий честь супруги, который доставили Пушкину 16 ноября, и стал основным поводом для гнева поэта, пишут РИА Новости. Наталья вела себя довольно легкомысленно, но муж ей доверял безоговорочно. Письмо о сомнительной связи Дантеса и Натальи дошло не только поэту, но и близким его друзьям. Пушкин не смог оставить это без ответа. 17 ноября он отправил своё письмо — вызвал виновника слухов на дуэль.

Два вызова на дуэль

На следующий день, 18 ноября, за вызванного на дуэль сына пришел просить приемный отец Геккерн. Сначала Дантесу требовалось 24 часа отсрочки, затем уже две недели. Пушкин согласился, его тронули переживания Геккерна.

В конце ноября Пушкину самому пришлось отказаться от дуэли. Но поэт не остыл, да и ухаживания Дантеса за женой продолжились.

Последней каплей для него стал рассказ жены о том, что Дантес предложил ей уйти от мужа. Реакция Пушкина не заставила ждать — письмо с новым вызовом он составил этой же ночью На этот раз отсрочек со стороны противника не поступило.

Сметь Александра Пушкина

Секунданты разработали условия, с основными правилами: расстояние между противниками — двадцать шагов друг от друга и пять шагов каждый от барьеров, стрелять необходимо не переступая барьер. Стрелялись на пистолетах. После того как стреляет первый, оба дуэлянта не должны перемещаться. Выстрел соперника, производится с того же расстояния, что первый.

Дуэльные пистолеты времен Пушкина в музее Пушкина Lkitrossky/wikipedia.org

Для Пушкина этот поединок на Черной речке стал последним. Он произошел 8 февраля в пятом часу вечера. Жорж Дантес произвел выстрел не дойдя шага до барьера. Пушкин произнес: «Я ранен». И, несмотря на ранение, произвел ответный выстрел.

Дантес получил пулю в руку, которой он попытался закрыть собственную грудь. Поэт же получил серьезную травму. Пуля раздробила ему кость правой ноги у соединения с тазом и глубоко засела в животе. Его перевезли домой, пытались спасти, но рана оказалась смертельной. Пушкин ушел из жизни 10 февраля, спустя 45 часов после ранения.

Последние минуты жизни Пушкина Foma.ru

Газета «Труд» сообщает, что мнения советских ученых сводились к одному — лечение поэта было в корне неправильным и, возможно, даже усугубило ситуацию. В то время спасти Пушкина было практически невозможно. Если бы поэт родился в XXI веке, с его раной справились бы хирурги.