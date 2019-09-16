Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 сентября 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь
45

15-ая международная выставка «UzProdExpo»

С 27 по 29 ноября 2019 состоится 15-ая международная выставка пищевой промышленности и продуктов питания «UzProdExpo» (г.Ташкент, Узбекистан).

Актуальность проведения данной выставки обусловлена стремительным развитием пищевой и перерабатывающей промышленности. Основная задача выставки — создать для специалистов платформу для эффективной деловой коммуникации с производителями продукции, оборудования для переработки и хранения, представить в рамках выставки весь технологический процесс производства продуктов питания, от переработки сырья до получения окончательного упакованного продукта.

Традиционно выставка UzProdExpo стала местом встреч специалистов отрасли, в работе выставки принимают активное участие специалисты из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Приглашаем организации региона принять участие в работе выставки на коллективном стенде Алтайского края площадью 27 кв. м, организованном Центром поддержки экспорта, НО «Алтайского Фонда МСП».

Напоминаем, что субъекты малого и среднего предпринимательства края могут принять участие в запланированных на 2019 год ярмарочно-выставочных мероприятиях на безвозмездной основе, получив оборудованное рабочее место на коллективном стенде или выиграв в конкурсе право на организацию индивидуального стенда. подробности на мойбизнес22.рф

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость