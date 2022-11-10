10 ноября
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Жизнь

Айтишники не смогут подать заявление на отсрочку уже в ноябре

Сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов закроют 16 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Спустя два дня после объявления частичной мобилизации Минцифры объявило о возможности получить отсрочку от частичной мобилизации для специалистов сфер ИТ.

Сотрудники IT-сферы могли подать заявку на отсрочку на портале Госуслуг в специальном сервисе.

Однако его закрывают с 16 ноября. Об этом объявил Максут Шадаев в кулуарах форума Finopolis.

Всего правом на отсрочку воспользовались 5 тыс. специалистов.

Из них 65 были ошибочно мобилизованы. Но после вмешательства Минобороны они вернулись из воинских частей.

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