Айтишники не смогут подать заявление на отсрочку уже в ноябре

Сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов закроют 16 ноября. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.

Спустя два дня после объявления частичной мобилизации Минцифры объявило о возможности получить отсрочку от частичной мобилизации для специалистов сфер ИТ.

Сотрудники IT-сферы могли подать заявку на отсрочку на портале Госуслуг в специальном сервисе.

Однако его закрывают с 16 ноября. Об этом объявил Максут Шадаев в кулуарах форума Finopolis.

Всего правом на отсрочку воспользовались 5 тыс. специалистов.

Из них 65 были ошибочно мобилизованы. Но после вмешательства Минобороны они вернулись из воинских частей.