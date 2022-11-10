Айтишники не смогут подать заявление на отсрочку уже в ноябре

Спустя два дня после объявления частичной мобилизации Минцифры объявило о возможности получить отсрочку от частичной мобилизации для специалистов сфер ИТ.
Сотрудники IT-сферы могли подать заявку на отсрочку на портале Госуслуг в специальном сервисе.
Однако его закрывают с 16 ноября. Об этом объявил Максут Шадаев в кулуарах форума Finopolis.
Всего правом на отсрочку воспользовались 5 тыс. специалистов.
Из них 65 были ошибочно мобилизованы. Но после вмешательства Минобороны они вернулись из воинских частей.