Россиянка проводила на СВО половину семьи

Жительница Омска проводила на военную службу старшего сына и мужа. Женщина осталась одна с младшим ребенком, сообщает ngs.ru.

Первым служить ушел старший сын 47-летней жительницы Омска. Он подписал контракт на военную службу и уехал в зону СВО восемь месяцев назад.

По словам матери, когда сыну предложили написать рапорт с отказом от участия в боевых действиях, он отказался.

После объявления частичной мобилизации, вслед за сыном, отправился 48-летний муж омички. Он уже служил в Таджикистане в 1991—1993 годах. Женщина рассказала, что на сборы ушло 40 тыс. рублей.

Сейчас она осталась с 17-летним сыном, который учится в юридическом колледже. Также она помогает мобилизованным мужчинам: привозит лекарства, вещи, продукты на склады в омские палаточные лагеря, где они находятся.