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Жизнь

Азербайджанский бизнесмен умер в тюрьме в Барнауле

Гражданин России 59-летний предприниматель Шахин Сафаров умер в барнаульской тюрьме от острой сердечной недостаточности за 10 дней до освобождения, сообщает Haqqin. az — сайт неправительственной правозащитной организации Ажербайджана.

Шахин Сафаров.
Шахин Сафаров.
haqqin.az.

Сс 90-х годов Шахин Сафаров занимался бизнесом в российском Ханты-Мансийске, где был владельцем фабрики по пошиву рабочей и специальной одежды. Он также занимался строительными материалами.

В 2007 году Шахин Сафаров был задержан в Казахстане по обвинению в контрабанде. В том же году российский суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Бизнесмен отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Барнаула.

Отбыв почти весь срок наказания, Шахин Сафаров готовился выйти на свободу, однако за 10 дней до освобождения скончался от сердечного приступа.

Тело покойного было доставлено в Азербайджан. Он был похоронен в Сальянском районе.

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