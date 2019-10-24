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Жизнь

АЗС могут потерять миллионы рублей за недолив топлива россиянам

Штрафы на миллионы рублей могут ввести в России за недолив топлива на автозаправочных станциях, передает РИА Новости со ссылкой на «Известия».

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

По данным СМИ, в Кодекс об административных правонарушениях могут внести поправки и узаконить статью, предусматривающую ответственность за недолив горючего.

О таких планах ранее высказывался министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Затем соответствующий проект закона планировали внести в Госдуму, но федеральный кабмин отправил его обратно в Минпромторг с мотивировкой, что до принятия нового Кодекса об административных правонарушениях все инициативы, которые предусматривают его изменение, блокируются.

Принятие Кодекса ожидается в следующем году. Вступить в силу он должен с 1 января 2021 года.

Между тем отмечается, что за недолив топлива, согласно проекту закона, предусматривается штрафов размере одного процента от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. А за повторные нарушения сумма штрафа возрастает до трех процентов от выручки, но не менее двух миллионов рублей.

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