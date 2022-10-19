Бабье лето снова заглянуло в Алтайский край: в регионе пообещали +20 градусов на выходных

Погода в Алтайском крае 20 октября
В регионе пройдут небольшие дожди, а ночью будет мокрый снег. Температура воздуха составит от +8 до+13 градусов днем и от 0 до+5 ночью, местами похолодает до -7.
Ветер юго-западный с порывами до 20 м/с.
Погода в Барнауле 20 октября
Будет прохладно — от +8 до +10 градусов днем и от 0 до +2 ночью. Втер юго-западный, 12 м/с.
Погода в Алтайском крае 21 октября
Уже в пятницу потеплеет, воздух прогреется от +10 до +15 градусов. Но дожди будут, хоть и немного. А ночью снова выпадет мокрый снег.
На территории региона будет юго-западный ветер с порывами до 19 м/с.
Погода в Барнауле 21 октября
В Барнауле днем температура составит от +10 до +12 градусов тепла, ночью — от +3 до +5. Временами в городе обещают дожди. Ветер юго-западный — 7−12 м/с.
Погода в Алтайском крае 22 октября
В регион снова настоящее бабье лето с теплом до +15 до +20 градусов. Однако теплую погоду могут испортить небольшие дожди с ветром до 19 м/с.
Погода в Барнауле 22 октября
В Барнауле в этот день также станет теплее — столбик термометра покажет от +15 до +17 градусов днем и от +5 до +7 ночью.
Временами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 12 м/с.