Бабье лето снова заглянуло в Алтайский край: в регионе пообещали +20 градусов на выходных

На выходных в Алтайском крае будет нетипично теплый октябрь — воздух прогреется до +20 градусов, пишут в meteo22.ru.

Погода в Алтайском крае 20 октября

В регионе пройдут небольшие дожди, а ночью будет мокрый снег. Температура воздуха составит от +8 до+13 градусов днем и от 0 до+5 ночью, местами похолодает до -7.

Ветер юго-западный с порывами до 20 м/с.

Погода в Барнауле 20 октября

Будет прохладно — от +8 до +10 градусов днем и от 0 до +2 ночью. Втер юго-западный, 12 м/с.

Погода в Алтайском крае 21 октября

Уже в пятницу потеплеет, воздух прогреется от +10 до +15 градусов. Но дожди будут, хоть и немного. А ночью снова выпадет мокрый снег.

На территории региона будет юго-западный ветер с порывами до 19 м/с.

Погода в Барнауле 21 октября

В Барнауле днем температура составит от +10 до +12 градусов тепла, ночью — от +3 до +5. Временами в городе обещают дожди. Ветер юго-западный — 7−12 м/с.

Погода в Алтайском крае 22 октября

В регион снова настоящее бабье лето с теплом до +15 до +20 градусов. Однако теплую погоду могут испортить небольшие дожди с ветром до 19 м/с.

Погода в Барнауле 22 октября

В Барнауле в этот день также станет теплее — столбик термометра покажет от +15 до +17 градусов днем и от +5 до +7 ночью.

Временами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 12 м/с.