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Жизнь

Бабье лето вернется на Алтай в день 290-летия Барнаула

Нестабильная погода с дождями, сильным ветром, а местами и грозами начнет меняться на более благоприятную в Алтайском крае в субботу, 19 сентября, когда региональная столица отмечает свое 290-летие.

Осень в барнаульском дендрарии.
Осень в барнаульском дендрарии.
Дмитрий Лямзин.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в Барнауле 19 сентября будет преимущественно без осадков.

По ее словам, дожди ожидаются только местами в северных районах края.

Днем в крае будет +15…+20 градусов, в краевой столице ожидается +15…+17.

В воскресенье и понедельник станет еще теплее. Так, 20 сентября воздух в крае прогреется до +23 градусов, а 21 сентября — до +26 градусов.

Осадков в эти дни в Алтайском крае также не прогнозируется.

Таким образом, пришедшее в наш регион в конце прошлой недели бабье лето продолжается после небольшой «паузы», взятой 17 и 18 сентября.

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