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Жизнь

Бабье лето все. На Алтайский край надвигается мокрый снег

Погода в Алтайском крае испортится на текущей неделе. Уже через пару дней в регионе возможен мокрый снег, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Мокрый снег.
Мокрый снег.
Михаил Хаустов

Несмотря на то что сейчас за окном прекрасная погода, уже во вторник, 22 сентября, начнется похолодание. Днем будет +14…+19 градусов, местами кратковременные дожди.

В ночь на 23 сентября местами в предгорьях похолодает до -1 градуса. Днем будет +12…+17 градусов. Также ожидаются дожди.

В четверг, 24 сентября, станет еще холоднее. Дневные температуры составят всего +8…+13 градусов.

«На большей части территории умеренные, местами сильные дожди, в предгорьях с мокрым снегом», — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.

Скорость ветра при порывах в этот день будет достигать 19 метров в секунду.

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