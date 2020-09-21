Бабье лето все. На Алтайский край надвигается мокрый снег

Несмотря на то что сейчас за окном прекрасная погода, уже во вторник, 22 сентября, начнется похолодание. Днем будет +14…+19 градусов, местами кратковременные дожди.
В ночь на 23 сентября местами в предгорьях похолодает до -1 градуса. Днем будет +12…+17 градусов. Также ожидаются дожди.
В четверг, 24 сентября, станет еще холоднее. Дневные температуры составят всего +8…+13 градусов.
«На большей части территории умеренные, местами сильные дожди, в предгорьях с мокрым снегом», — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.
Скорость ветра при порывах в этот день будет достигать 19 метров в секунду.