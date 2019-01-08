Бабьи каши: что за праздник и как его отмечали на Руси

День Бабьи каш: история праздника и традиции
По древнему обычаю 8 января было принято ходить к родильницам с пирогами, дарить подарки и поздравлять. Женщины приходили с детьми, чтобы бабки их благословили.
На юго-западе Руси многие сельские женщины относили угощения и в церковь, чтобы поблагодарить пресвятую Богородицу. Однако в 1590 году митрополит киевский Михаил осудил эти действия и запретил их как обычай несовместимый со святостью Пресвятой Девы.
Позднее православная церковь стала отмечать в этот день праздник Собор Пресвятой Богородицы, пишет calend.ru.
Бабьи каши: как отмечали праздник
Бабьи каши справляют три дня. В первый день чествуют повитух-родильниц, повивальных бабок, которые принимали роды, во второй день — Рода Небесного и Родителей, а в третий — Рожаниц — Богородицу Ладу и Богородицу Морену, пишет slavyanskaya-kultura.ru.
За столом было принято шутить, вести разговоры на откровенные темы или с подтектом, пишет wiki. Повивальные бабки проводили ритуалы, чтобы помочь женщинам иметь большей детей. На праздник повитуха варила кашу для рожениц из проса или гречихи.
К родовспоможению можно привлекать женщин, которые имели своих детей и не запятнали свою честь супружеской изменой или вздорным характером. Повитухи владели ритуальной практикой, знали множество заговоров и молитв. Первые дни за молодой матерью присматривала повитуха. За помощь ей дарили деньги и продукты. Считалось, что между повитухой и родившимся ребенком на всю жизнь устанавливалась духовно-родственная связь.