«Бахнуло» в 30. Что такое кризис среднего возраста и как его пройти: гайд от барнаульского эксперта

У барнаульского психолога Максима Панова спросили: «Что такое кризис среднего возраста и как с ним справиться?». Вот что он ответил.

В 30 или в 50

Вердикт нашего эксперта неутешительный (на первый взгляд): кризис среднего возраста настигнет большинство людей независимо от пола. В промежутке от 30 до 50 лет.

Максим Панов,

психолог:

Суть в том, что человек начинает соотносить свои детские, юношеские мечты, желания, цели с тем, чего удалось достичь на самом деле. И, конечно, не всегда эти две «картинки» совпадают. Ну, грубо говоря, мальчик в детстве мечтал быть космонавтом, а теперь работает бухгалтером. Кого-то это угнетает.

Длится этот период довольно долго. А упущенные возможности видятся все более желанными.

Психолог Максим Панов. Предоставлено altapress.ru.

Максим Панов,

психолог:

Сюда же добавляется страх старости и смерти. Мол, середина жизни, лучше уже не будет. Появляется ощущение бесперспективности и того, что «время уходит в никуда». Будто прежний мир рухнул, а как строить новый не понятно.

Тоска по юности

В такие моменты люди начинают хвататься за светлое прошлое: «Раньше было лучше». Ответственности меньше — позитивных эмоций больше. Однако такие мысли только замедляют прохождение кризиса и ни о каких положительных изменениях в таком случае речи не идет.

Максим Панов,

психолог:

Сразу вспоминаются все эти сериальные стереотипы. 60-летний мужик купил байк, кожаную куртку и завел роман с девушкой лет на 30 младше себя. Да, это шаблоны, но своя правда в них есть. Действительно, могу сказать по своей практике, что сильный пол переживает кризис среднего возраста гораздо тяжелее. У женщин он начинается раньше, но проходит легче. По-моему это связано с тем, что дамы в принципе легче впускают в свою жизнь перемены: от внешних до внутренних. И быстрее подстраиваются под изменившиеся обстоятельства.

Женщина и пакеты с покупками. Шоппинг. СС0

Что делать

Отчасти ответ на этот вопрос уже звучал: ставить новые, достижимые цели.

Максим Панов,

психолог:

Через кризис среднего возраста можно пройти лишь путем адаптации. А точнее построения новых целей планов. Исходя из того, какой вы на самом деле сейчас. Не 20 лет назад, а именно сегодня. Да, процесс нелегкий. По сути, нужно выстроить новую картину мира. И, чем более осознанный человек, тем ему это сделать проще. Иными словами, чем вы легче принимаете себя нынешнего, тем легче вам будет пережить кризис.

Самокат. CC0

О психологе Максим Панов — психолог, практикующий с 2017 года. Окончил Алтайский государственный педагогический университет по специальности: «Психологическое консультирование». Ведет прием в частном порядке. Также имеет опыт работы с зависимыми людьми и их родственниками в спецучреждении. Помимо консультаций, проводит тренинги, групповые занятия, а также психологические игры на разные темы.

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