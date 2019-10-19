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Жизнь

«Балкон-призрак» навис над головами барнаульцев в центре города

Прокуратура проведет проверку из-за наличия опасного «балкона-призрака» и аварийной электропроводки в подъезде жилого дома в центре Барнаула.

Балкон-призрак и аварийная проводка в жилом доме.
Балкон-призрак и аварийная проводка в жилом доме.
Гражданский патруль.

Как сообщили в общественной организации «Гражданский патруль», серьезные жалобы высказывают жильцы дома № 193 по проспекту Ленина.

Нарушения жилищного законодательства подтвердили в отделе надзора за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда по Барнаулу. Однако после выдачи предписания, госжилинспекция приняла работы, которых управляющая компания не выполняла или выполнила частично.

Так, безопасной сочли аварийную конструкцию балкона без основания, козырька и двух стен.

Глава отделения «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг подчеркивает: «На данный момент конструкция балкона угрожает жизни и здоровью прохожих, портит внешний облик дома и города. В опасном состоянии оставлено электрооборудование подъездов. Шкафы открыты, провода в беспорядочном состоянии, местами оголены».

В этой связи общественники и обратились в прокуратуру, которая примет необходимые меры.

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