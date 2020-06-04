Баллада об алтайских киноделах: как прошло первое занятие лаборатории видеопоэзии Рождественского

Пятеро смелых
Очно в лаборатории принимают участие пять человек: Анастасия Максимова, Михаил Мясников, Денис Фурсов, Екатерина Лопатина, Андрей Вершинин. Они представители самых разных профессий: аграрий, режиссер, оператор, автомеханик, студентка.
Вместе участники собрались в конференц-зале altapress.ru (с соблюдением всех санитарных норм, предварительно обработав руки антисептиком и рассевшись на безопасном друг от друга расстоянии), чтобы обсудить несколько вещей.
Во-первых, узнать, что же может подразумеваться под словом «видеопоэзия» и «поэтический монтаж».
«Есть простое объяснение понятия „видеопоэзии“ — это стихотворный текст, картинка и звук», — пояснил продюсер Молодёжного киноцентра, режиссер, педагог Василий Романов.
«Одна из отличительных особенностей видеопоэзии в том, что она может быть выполнена в любом жанре: игровом, документальном, это может быть видео-арт, театральный перфоманс, — рассказал руководитель Молодёжного центра кинематографистов Алтая, режиссер Дмитрий Шарабарин. — А поэтический монтаж мы можем увидеть у таких режиссеров, как Тарковский, Параджанов».
Кураторы показали интересные современные работы видеопоэзии, которые наглядно показывают — в этом деле как никогда важен ассоциативный ряд, полет фантазии и уникальное режиссерское решение.
Во-вторых, участники вместе с кураторами обсудили выбранные стихотворения Роберта Рождественского. Произведения оказались не самыми простыми для создания видеоряда — тут и «Не думай о минутах свысока», «Пуля», «Живу, как хочу», «Как тебе живется, вешняя моя» и другие.
Эксперты лаборатории также обратили внимание на то, что стихи Рождественского — это почти «готовый сценарий»: читая его строки, очень легко представлять происходящее в них.
Но в этом и заключается главный «подвох» — ведь в видеопоэзии важно не дословное изображение, а интересные ассоциации и передача атмосферы произведения.
Каким был Рождественский
Перед будущими режиссерами также выступил директор музея ГМИЛИКА Игорь Коротков. Он рассказал интересные и многим неизвестные факты о поэте.
Например, что необычное имя Рождественский получил в честь партийного деятеля и революционера Роберта Эйхе. Не многие также знают, что поэт заикался — это началось с ним после того, как на его глазах машина сбила друга. Но когда читал стихи — не заикался никогда.
Великая Отечественная буквально «сожрала» детство будущего поэта, лишила отца — все это не могло не отразиться на творчестве Рождественского.
«Его поэзия „пестрая“ в хорошем смысле этого слова, благодатная для жанра видеопоэзии. У Рождественского есть и героические баллады, и шутливые зарисовки, и любовная лирика, и едкая сатира, и стихи о смысле жизни, песни и даже проза, написанная по закону поэзии», — рассказал Коротков.
Что будет дальше
По плану творческой лаборатории, участники встретятся еще два раза — 10 и 17 июня.
Работы предстоит много — уже к следующему занятию они должны предоставить готовый режиссерский сценарий, попробовать свои силы в «раскадровке».
И только после обсуждения этой важной предварительной работы они возьмут в руки камеру и пойдут снимать.
Что известно о проекте
Напомним, что творческая лаборатория видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского проходит в Барнауле с 3 по 20 июня. Ее участники посетят три мастер-класса и запишут на видео любимые произведения земляка.
Готовые работы будут представлены на сайте altapress.ru 18 июня. Проголосовать за понравившийся видеостих сможет любой желающий.
20 июня, в день рождения поэта, будут подведены итоги голосования.
К лаборатории приглашаются также заочные участники — для этого им необходимо посмотреть в записи прямые эфиры первого занятия: здесь и здесь.
Заочные работы принимаются до 16 июня: видеозапись нужно выложить на любом удобном сервисе (YouTube, ВК, Vimeo) и выслать электронную ссылку на него по адресу altaimck@gmail.com.
Инициатором проведения Творческой лаборатории стал Молодежный центр кинематографистов Алтая при участии Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая и при поддержке Министерства культуры Алтайского края.