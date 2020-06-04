Баллада об алтайских киноделах: как прошло первое занятие лаборатории видеопоэзии Рождественского

3 июня в Барнауле прошло первое занятие лаборатории видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского. Кураторы Дмитрий Шарабарин и Василий Романов рассказали о самой видеопоэзии, показали лучшие примеры и обсудили выбранные участниками стихотворения.

Пятеро смелых

Очно в лаборатории принимают участие пять человек: Анастасия Максимова, Михаил Мясников, Денис Фурсов, Екатерина Лопатина, Андрей Вершинин. Они представители самых разных профессий: аграрий, режиссер, оператор, автомеханик, студентка.

Вместе участники собрались в конференц-зале altapress.ru (с соблюдением всех санитарных норм, предварительно обработав руки антисептиком и рассевшись на безопасном друг от друга расстоянии), чтобы обсудить несколько вещей.

Василий Романов. Дмитрий Лямзин.

Во-первых, узнать, что же может подразумеваться под словом «видеопоэзия» и «поэтический монтаж».

«Есть простое объяснение понятия „видеопоэзии“ — это стихотворный текст, картинка и звук», — пояснил продюсер Молодёжного киноцентра, режиссер, педагог Василий Романов.

Дмитрий Шарабарин. Дмитрий Лямзин.

«Одна из отличительных особенностей видеопоэзии в том, что она может быть выполнена в любом жанре: игровом, документальном, это может быть видео-арт, театральный перфоманс, — рассказал руководитель Молодёжного центра кинематографистов Алтая, режиссер Дмитрий Шарабарин. — А поэтический монтаж мы можем увидеть у таких режиссеров, как Тарковский, Параджанов».

Кураторы показали интересные современные работы видеопоэзии, которые наглядно показывают — в этом деле как никогда важен ассоциативный ряд, полет фантазии и уникальное режиссерское решение.

Во-вторых, участники вместе с кураторами обсудили выбранные стихотворения Роберта Рождественского. Произведения оказались не самыми простыми для создания видеоряда — тут и «Не думай о минутах свысока», «Пуля», «Живу, как хочу», «Как тебе живется, вешняя моя» и другие.

Эксперты лаборатории также обратили внимание на то, что стихи Рождественского — это почти «готовый сценарий»: читая его строки, очень легко представлять происходящее в них.

Но в этом и заключается главный «подвох» — ведь в видеопоэзии важно не дословное изображение, а интересные ассоциации и передача атмосферы произведения.

Каким был Рождественский

Перед будущими режиссерами также выступил директор музея ГМИЛИКА Игорь Коротков. Он рассказал интересные и многим неизвестные факты о поэте.

Игорь Коротков. Дмитрий Лямзин.

Например, что необычное имя Рождественский получил в честь партийного деятеля и революционера Роберта Эйхе. Не многие также знают, что поэт заикался — это началось с ним после того, как на его глазах машина сбила друга. Но когда читал стихи — не заикался никогда.

Великая Отечественная буквально «сожрала» детство будущего поэта, лишила отца — все это не могло не отразиться на творчестве Рождественского.

«Его поэзия „пестрая“ в хорошем смысле этого слова, благодатная для жанра видеопоэзии. У Рождественского есть и героические баллады, и шутливые зарисовки, и любовная лирика, и едкая сатира, и стихи о смысле жизни, песни и даже проза, написанная по закону поэзии», — рассказал Коротков.

Что будет дальше

По плану творческой лаборатории, участники встретятся еще два раза — 10 и 17 июня.

Работы предстоит много — уже к следующему занятию они должны предоставить готовый режиссерский сценарий, попробовать свои силы в «раскадровке».

И только после обсуждения этой важной предварительной работы они возьмут в руки камеру и пойдут снимать.

Первое занятие лаборатории видеопоэзии Рождественского. Дмитрий Лямзин.

Что известно о проекте

Напомним, что творческая лаборатория видеопоэзии на стихи Роберта Рождественского проходит в Барнауле с 3 по 20 июня. Ее участники посетят три мастер-класса и запишут на видео любимые произведения земляка.

Готовые работы будут представлены на сайте altapress.ru 18 июня. Проголосовать за понравившийся видеостих сможет любой желающий.

20 июня, в день рождения поэта, будут подведены итоги голосования.

К лаборатории приглашаются также заочные участники — для этого им необходимо посмотреть в записи прямые эфиры первого занятия: здесь и здесь.

Заочные работы принимаются до 16 июня: видеозапись нужно выложить на любом удобном сервисе (YouTube, ВК, Vimeo) и выслать электронную ссылку на него по адресу altaimck@gmail.com.