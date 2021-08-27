Балтийские страны все также пользуются популярностью у россиян

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в мире, поток туристов в страны балтийского побережья не становится меньше. По-прежнему сюда едут сотни людей по самым разным причинам: на рыбалку и чтобы полюбоваться достопримечательностями, просто посмотреть страну и приятно провести отпуск. Другая категория людей приезжает регулярно по работе и живет здесь по несколько недель, а то и месяцев. Третьи навещают родственников, четвертые и вовсе подумывают о переезде. Узнаем об Эстонии немного больше, чем она привлекает россиян и как здесь обустроить свой быт, даже если приехали на короткий срок.

Магазины и торговые центры

Независимо от цели визита в страну, все равно придется посещать торговые точки, чтобы приобрести самое необходимое, да хотя бы продукты питания. Учтите, что круглосуточных магазинов здесь практически нет. Супермаркеты работают с 9:00 до 21:00, магазины поменьше имеют другой график. То есть отправляйтесь за едой в дневное время суток, точно не прогадаете.

Что касается одежды, ее найдете в торговых центрах. Отлично, если попали на распродажу, есть шанс приобрести качественный гардероб по приятным ценам. А вот магазины техники и электроники большей частью ушли на онлайн обслуживание. Как, например, RDE в заботе о своих клиентах. Но это и в самом деле удобно. При необходимости приобрести гаджет взамен вышедшему из строя или купить новую технику при переезде, просто выбираете дома в интернете из обширного каталога магазина и дожидаетесь доставки.

Для желающих приобрести аутентичные товары или продукты работают фермерские и тематические лавки, продовольственные и хозяйственные рынки. Здесь следят за соблюдение санитарных норм с учетом новых условий, поэтому посещение не должно вызывать опасений.

Эстония. ссо

Отдых в Эстонии

Для тех, кто планирует посетить страну с целью туризма, тоже будет на что посмотреть и чем насладиться. Несмотря на то, что страна невелика по площади, у нее есть выход к морю, практически вся территория покрыта лесами и здесь насчитывается более двух тысяч островов! Начать путешествие, конечно, лучше со столицы, чей культурный центр внесен в список наследия ЮНЕСКО. Затем углубится в центр страны, посетить многочисленные замки различных эпох и природные достопримечательности.

Кстати, активный отдых также развит. Рыбалка, охота, сплавы, различного рода туризм и экскурсии не оставят равнодушными никого. Так что самое время составить программу своей поездки, запланировав к посещению все самые интересные места.