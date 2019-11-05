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Жизнь

«Банда неудачников» в Новосибирске пыталась похищать освободившихся зэков

В Новосибирске завершился громкий процесс по делу десяти мужчин, которые предприняли несколько безуспешных попыток похищения людей и уничтожения чужого имущества. В СМИ их прозвали «бандой неудачников», пишет vn.ru.

В суде. Фото: altapress.ru.
В суде. Фото: altapress.ru.

В июне 2017 года участники «банды» в масках напали на только что освободившегося арестанта на глазах сотрудников исправительной колонии № 3 в Первомайском районе Новосибирска. Его несколько раз ударили, но похитить не смогли.

Затем они попытались поджечь машину (но хозяин успел потушить огонь), потом снова напали на освободившегося из колонии арестанта. После этого один из членов группы был ранен и оказался в больнице в тяжелом состоянии, остальных отправили в следственный изолятор.

При задержании «банды неудачников» бойцы Росгвардии во время спецоперации по ошибке расстреляли машину случайного свидетеля.

Руководитель «банды» получил шесть лет колонии строгого режима. Еще два фигуранта проведут за решеткой на полгода меньше. Другие получили условные сроки или были оправданы.

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