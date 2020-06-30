Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Лапландия» в Барнауле

Новый жилой комплекс комфорт-класса расположен в Индустриальном районе города на ул. 280-летия Барнаула, 27 и позиционируется как жилой комплекс в финском стиле на фоне сибирской природы. Это новостройка на 275 квартир площадью от 39 до 85 кв. м с продуманными smart-планировками. Дом состоит из двух блок-секций высотой 17 и 14 этажей с высотой потолков 2,74 метра. Преимуществами комплекса являются закрытые дворы, аллеи для прогулок, детский сад, школа и поликлиника в пешей доступности, наличие гараж-стоянки на 300 машин, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Также рядом расположено множество крупных торговых центров. Рядом с ЖК «Лапландия» находится остановка общественного транспорта.

С 16 июня банк «Открытие» снизил ставки по «Госпрограмме 2020» до 5,99% на покупку жилья непосредственно у застройщика, а также представил новые условия кредитования военнослужащим. Взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей для регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.

С 25 июня банк снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. В рамках программы «Новостройка» жилье теперь можно приобрести по ставке от 7,3%.

Кроме того, в «Открытии» продолжает действовать программа «Семейная ипотека» со ставкой 4,7%. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок, а также семьи, имеющие ребенка, который рожден не позднее 31 декабря 2022 г. и которому присвоена категория «ребенок-инвалид». Для жителей регионов максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20% с учетом материнского капитала.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

* Условия кредитования. Ставка 5,99% годовых действует при выполнении следующих условий: