Банк «Открытие» и EPAM стали стратегическими партнерами по цифровой трансформации и внедрению инноваций

Партнерство будет развиваться в двух направлениях.

Во-первых, это разработка и развитие Единого фронтального решения, внедренного в банке «Открытие» для более эффективного и качественного обслуживания клиентов. Цифровая платформа позволит интегрировать различные каналы обслуживания потенциальных и реальных клиентов банка, ускорить вывод на рынок банковских продуктов и предложить качественно новый опыт взаимодействия как клиентам банка, так и его сотрудникам.

Другим направлением сотрудничества станет возможность использования банком «Открытие» потенциала, опыта и методологий инновационного подразделения EPAM для генерации идей, разработки и апробации решений и продуктов нового поколения.

С 2018 года банк «Открытие» реализует стратегию развития, которая предполагает создание бизнес-модели современного банка, активно использующего в своей работе инновационные технологии. Выбор EPAM в качестве партнера обусловлен глубокими технологическими компетенциями и уникальной для российского рынка экспертизой компании в сфере цифровой трансформации финансового бизнеса, полученной благодаря многолетней работе с ведущими инвестиционными и розничными банками и финтех-компаниями в России, Европе, США и Азии.

Совместная команда банка «Открытие» и EPAM приступила к построению Единого фронтального решения в марте 2019 года. Спустя всего шесть месяцев в эксплуатацию была введена первая версия платформы, которая позволила создать единый клиентский и продуктовый профиль, автоматизировала процессы работы с типовыми продуктами банка, обеспечила поддержку операций контакт-центра и претензионную деятельность.

Решение разрабатывается с использованием гибкой методологии Scrum (10 параллельных кроссфункциональных команд) и обладает микросервисной архитектурой. Такой подход позволяет банку быстро запускать продукты и услуги и оперативно адаптироваться под постоянные изменения в конкурентной среде, в потребностях клиентов и требованиях регуляторов. Дополнительным преимуществом является возможность переиспользования разработанных микросервисов при подключении новых традиционных и цифровых каналов обслуживания, что сокращает сроки реализации и затраты всего проекта.

Сейчас пользователями системы являются свыше 7000 специалистов банка «Открытие», в первую очередь сотрудники розничных отделений, контакт-центра и ряда других подразделений.

Полностью перейти на единое фронтальное решение банк «Открытие» планирует к концу 2020 года.

Сергей Русанов,

член правления , руководитель IT-блока банка «Открытие»:

Мы рассматриваем инновационные технологии как возможность в любой точке контакта с клиентами предложить оптимально отвечающие их целям продукты и обеспечить быстрый и удобный сервис. EPAM обладает опытом разработки эффективных цифровых платформ мирового класса для традиционных и дистанционных каналов обслуживания и исключительными компетенциями в сфере создания технологий будущего. Мы уверены, что вместе мы сможем создавать современные решения, которые поддержат стратегию цифровизации банка, помогут нам повысить лояльность клиентов и привлечь новую аудиторию, а также расширят наши возможности для роста конкурентоспособности.

Артак Оганесян,

заместитель генерального директора EPAM:

С точки зрения цифровой трансформации сегодня финансовый сектор является лидером в российской экономике. Решения, которые разрабатываются отечественными банками, нередко более инновационны и интересны, чем те, что создают их коллеги в западных странах. Мы рады быть партнером банка «Открытие» и использовать свой опыт, компетенции и знания для совместной реализации проектов, которые помогут поменять представление о банковском обслуживании для миллионов клиентов банка в нашей стране.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

О компании «EPAM»

Основанная в 1993 году компания EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM) сегодня является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ, дизайн-агентством. Используя свой многолетний технологический опыт и компетенции в сфере консалтинга, дизайна и инновационных стратегий, EPAM тесно сотрудничает со своими клиентами для создания передовых решений, которые превращают сложные бизнес-задачи в реальные бизнес-возможности. Команды профессионалов EPAM работают с заказчиками в более чем 25 странах в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. EPAM входит в Топ 3 в списке «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018» и признан одной из только 4-х технологических компаний, входивших в список Forbes «25 самых быстрорастущих публичных технологических компаний» каждый раз с 2013 года.

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ПАО Банк «ФК Открытие»