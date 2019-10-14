Банк «Открытие» и HPE договорились о стратегическом сотрудничестве

Банк «Открытие» и ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» (HPE) в рамках Форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 в Сочи заключили Меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Документ подписали член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов и генеральный директор ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» Александр Щербина.

Основной задачей соглашения и стратегического сотрудничества сторон является повышение эффективности работы инфраструктуры и доступность сервисов банка «Открытие», а также сокращение количества сбоев, времени их локализации и устранения.

Всемирно известная IT-компания готова принять участие в построении высокотехнологичной IT-платформы для разработки, тестирования и эксплуатации банковских программных продуктов и услуг в соответствии с методологией DevOps, создании автономного Центра обработки данных, поможет в разработке плана развития IT-инфраструктуры банка «Открытие».

Компания готова помочь внедрению международных инновационных разработок в инфраструктурные проекты банка, а также предоставить кредитной организации технологии искусственного интеллекта (AI) и глубокого обучения (Machine learning) в виде доступа к облачной системе искусственного интеллекта InfoSight в составе продуктов НРЕ.

Стороны договорились реализовывать положения меморандума поэтапно, по мере выпуска новых технологий. Практические шаги по трансформации IT-структуры банка «Открытие» с участием «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» будут осуществляться в рамках трехлетних рамочных контрактов с двумя авторизованными партнерами HPE на общую сумму 30 млн. долларов США.

Сергей Русанов,

член правления , руководитель IT-блока банка «Открытие»:

Перед банком стоит задача масштабной трансформации IT-инфраструктуры. Наша цель — быть современным высокотехнологичным банком, банком — новатором, который предоставляет весь комплекс услуг частным и корпоративным клиентам на самом высоком уровне. Сотрудничество с «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз», имеющим всемирную известность и колоссальный опыт работы с самыми уважаемыми компаниями и банками мира, несомненно поможет нам решить эти амбициозные стратегические задачи.

Александр Щербина,

генеральный директор ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз»:

Цифровая трансформация центров обработки данных (ЦОД) на основе технологий искусственного интеллекта и глубокого обучения является одним из приоритетных направлений деятельности компании «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» и позволяет осуществить поэтапный переход к автономно функционирующему ЦОД, оптимизировать использование ресурсов на основе мирового опыта, минимизировать ручные операции по настройке и технической поддержке. Новый уровень сотрудничества с банком «Открытие» позволит раскрыть потенциал современных технологий в одном из ведущих российских банков, способствовать более быстрому выводу на рынок новых банковских услуг, повышению эффективности взаимодействия с клиентами и функционирования ИТ-инфраструктуры.

ПАО Банк «ФК Открытие»