Банк «Открытие» и Micro Focus договорились о сотрудничестве

В рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 банк «Открытие» и Micro Focus подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ подписали член правления, руководитель блока ИТ банка «Открытие» Сергей Русанов и генеральный директор ООО «Микро Фокус», далее Микро Фокус в России Андрей Кутуков. Поводом для подписания данного меморандума стал выбор ПО Micro Focus в качестве целевого решения для реализации системы мониторинга банка «Открытие».

Главная цель меморандума — определение принципов партнерства сторон в рамках программы развития систем управления ИТ в банке «Открытие».

Для реализации этой программы банк по приглашению Micro Focus примет участие в программе клиентских консультативных советов Micro Focus (Customer Advisory Board), динамичной группы клиентов из различных отраслей по всему миру для обмена опытом, лучшими практиками и влияния на направления развития ПО Micro Focus.

«Микро Фокус» окажет банку экспертную поддержку в области систем управления ИТ. В частности, будет участвовать в обследовании текущих ИТ-процессов, а также в формировании подходов и архитектурных решений по программе развития систем управления ИТ кредитной организации. Компания по приглашению банка примет участие в работе проектных команд, которые займутся выработкой решений по повышению эффективности управления ИТ.

Стороны также договорились проработать возможности внедрения инновационных технологических решений в банке «Открытие» в горизонте 2019−2022 годов.

Сергей Русанов,

член правления , руководитель ИТ-блока банка «Открытие»:

Мы уверены, что партнерство с авторитетной международной компанией Мicro Focus, которая успешно занимается созданием программного обеспечения для управления корпоративными ИТ-средами, поможет максимально эффективно отстроить технологические процессы в банке «Открытие». А это, в свою очередь, позволит достичь главных стратегических целей нашего бизнеса — войти в топ-5 ведущих универсальных банков страны.

Андрей Кутуков,

генеральный директор Micro Focus в России:

Тесное взаимодействие с организациями масштаба и высочайшего уровня технологической зрелости как Банк Открытие чрезвычайно важно для постоянного развития и совершенствования наших продуктов и успешной реализации все более комплексных проектов в области управления ИТ. Поэтому такое стратегическое партнёрство несет огромную ценность для обеих организаций.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.

«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).

О компании Micro Focus:

Micro Focus помогает компаниям вести и трансформировать бизнес, предоставляя программные решения, необходимые для развития предприятия, управления им, анализа деятельности и обеспечения его безопасности. Эти инструменты, созданные для устранения разрыва между традиционными и новыми технологиями, помогут быстрее и с меньшими рисками внедрять инновации в условиях «гонки» цифровой трансформации. www.microfocus.com

ПАО Банк «ФК Открытие»