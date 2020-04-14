Банк «Открытие»: лишь 30% россиян полноценно работают из дома

Только 30% россиян и 22% жителей двух столиц полноценно работают на «всероссийских выходных» из дома. 65% жителей Москвы и Петербурга и 54% россиян в целом заявили, что из дома не работают. 16% россиян (13% москвичей и петербуржцев) сказали, что сейчас не работают вообще. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Большинство россиян заявили, что соблюдает режим самоизоляции. 59% жителей Москвы и Санкт-Петербурга отметили, что стали выходить из дома реже, еще 28% жителей столиц покидают дом только в исключительных случаях, а 7% говорят, что вообще практически не выходят. 6% перемещаются как обычно из-за необходимости по работе. В регионах карантинная «мобильность» населения пока чуть выше: в среднем по России 41% стали реже выходить из дома, 36% делают это только в исключительных случаях и 11% почти всегда дома. 10% не сократили обычные перемещения из-за необходимости по работе.

Работа на удаленке не вдохновляет большинство наших соотечественников. Только 22% россиян (в Москве и Петербурге — 13%) сказали, что дома им работается отлично. 21% россиян полагают, что дома работать можно, но в офисе все же лучше. 19% россиян (причем эта доля в столицах и регионах одинакова) считают удаленную работу откровенно плохим вариантом. 6% россиян продолжают ходить на работу, еще 5% и до начала режима самоизоляции работали удаленно.

Самоизоляция нравится россиянам еще меньше, чем работа на удаленном доступе. Только 17% респондентов заявили, что им нравится оставаться дома. 27% - еще не определились. 56% россиян (в регионах эта доля еще выше, 71%) относятся к самоизоляции отрицательно.

70% россиян заявили, что им не хватает прогулок, 40% скучают по живому общения, 35% не хватает кафе и ресторанов, 33% - путешествий, также треть респондентов страдают от отсутствия парикмахерских и бытовых услуг.

37% россиян (44% - в Москве и Петербурге) полагают, что ограничения по карантину продлятся как минимум до июня. 22% жителей страны (и 32% жителей столиц) готовятся к нескольким месяцам самоизоляции. И лишь 27% россиян ждут её отмены сразу после майских праздников.

*Опрос проведен банком «Открытие» 10−12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−60 лет с медианным доходом 30−60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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