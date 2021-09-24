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Банк «Открытие»: около 60% сибиряков не хватает денег, и они хотят иметь доходы в 2−3 раза больше, чем сейчас

43% жителей Сибири считают, что деньги им даются с большим трудом. Своими нынешними доходами полностью удовлетворены и не хотят иметь больше только 3% наших земляков. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

О своем умении зарабатывать деньги заявили 25% опрошенных. При этом 43% сибиряков деньги даются с большим трудом. 31% опрошенных жителей СФО признались, что не умеют зарабатывать, но хотели бы научиться — и по этому показателю СФО входит в число округов-лидеров по стране.

42% сибиряков сказали, что им хватает денег, которые они зарабатывают. При этом у 32% их хватает из-за умения экономить и только у 10% - потому, что достаточно зарабатывают.

57% жителей СФО заявили о нехватке денег. При этом 44% назвали причиной нехватки малые заработки (один из самых высоких показателей по стране). У 13% причина дефицита денег — неумение экономить.

Идеальными свои нынешние доходы назвали лишь 3% опрошенных. 57% респондентов хотели бы иметь доходы в 2−3 раза больше, чем сейчас. 21% заявили о желании зарабатывать в 5−7 раз больше, а еще 20% - в 10−20 раз больше, чем зарабатывают сейчас.

Свои способности тратить сибиряки оценили гораздо выше, чем умение зарабатывать. Половина респондентов (51%) заявили, что расходуют деньги разумно и эффективно. Но тем не менее, по этому показателю Сибирь находится в антилидерах по стране.

18% респондентов сообщили, что не умеют тратить, но им всегда не хватает. Такой же процент похвастал умением тратить деньги с размахом. Еще 12% сказали. что не умеют тратить и предпочитают копить, причем этот показатель тоже примерно одинаков по всей России.

При этом 46% жителей Сибири заявили, что хотели бы иметь возможность тратить больше, чем сейчас. Идеальными свои нынешние расходы считают 19% опрошенных. 27% хотели бы тратить в 2−3 раза меньше, чем сейчас, 7%- в 5−7 раз меньше и еще 1% - в 10−20 раз меньше своих нынешних расходов.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 17−22 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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