Банк «Открытие» подключился к сервису Кошелёк Pay

Банк «Открытие» открыл для своих клиентов сервис Кошелёк Pay, о запуске которого ранее объявили Mastercard и приложение «Кошелёк». Новый платежный сервис позволит клиентам «Открытия» загрузить банковские карты в смартфон и быстро, удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание.

Кошелёк Pay доступен на устройствах с операционной системой Androind версии 5.0 и выше с технологиями NFC и HCE и вскоре станет доступен на носимых устройствах держателей не только Android, но и iOS-смартфонов. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение «Кошелёк» и активировать в нем свои платежные карты Mastercard.

Дмитрий Бочеров,

руководитель управления транзакционного бизнеса банка «Открытие»:

Цифровизация — одно из ключевых направлений развития клиентского сервиса в «Открытии». Приложение «Кошелёк» уже много лет заменяет клиентам пластиковые дисконтные карты, теперь для клиентов «Открытия» появится возможность использовать также и цифровую банковскую карту в том же приложении.

Кирилл Горыня,

генеральный директор приложения «Кошелёк»:

Наша стратегическая цель — полностью избавить пользователя от пластика и собрать все необходимые ему карты в одном месте, в его смартфоне. Запуск сервиса Кошелёк Pay — важный шаг на пути к ней: теперь пользователи могут перенести в приложение не только дисконтные, но и банковские карты, и использовать их для удобной и безопасной оплаты покупок по всему миру.

Дмитрий Тартышев,

директор по развитию цифрового бизнеса Mastercard в России:

С Mastercard у россиян становится больше возможностей для того, чтобы удобно и просто оплачивать покупки. Мы не только приносим мировые технологии, но и способствуем появлению и развитию российских сервисов, и Кошелёк Pay — именно такое решение, созданное на базе платформы токенизации Mastercard и сертифицированное по высоким международным стандартам. Мы рады, что этот платежный инструмент теперь стал доступен и клиентам банка «Открытие».

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