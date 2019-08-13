Банк «Открытие» подтвердил высокое качество продаж ИСЖ по стандартам ЦБ

Мы доработали внутренние системы, процессы и актуализировали клиентские материалы в соответствие с новыми требованиями Указания Банка России заблаговременно до их вступления в силу 1 апреля. Наша полисная документация по инвестиционно-накопительным продуктам была дополнена памяткой с требуемой информацией. А для сети Банка «Открытие» мы обновили скрипты по продажам и подробно рассказали о целях и содержании изменений.