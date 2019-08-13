Банк «Открытие» подтвердил высокое качество продаж ИСЖ по стандартам ЦБ

Александр Козинов,
директор по правовым вопросам «Росгосстрах Жизнь»:
Мы доработали внутренние системы, процессы и актуализировали клиентские материалы в соответствие с новыми требованиями Указания Банка России заблаговременно до их вступления в силу 1 апреля. Наша полисная документация по инвестиционно-накопительным продуктам была дополнена памяткой с требуемой информацией. А для сети Банка «Открытие» мы обновили скрипты по продажам и подробно рассказали о целях и содержании изменений.
Мария Саенко,
начальник управления страховых продуктов Банка «ФК Открытие»:
Для нас успешный результат проверки был ожидаем. Наши менеджеры, реализующие финансовые продукты, всегда внимательно относились к объяснению клиентам условий ИСЖ, и, по сути, с 1 апреля добавилась только дополнительная памятка, которую клиент должен подписать. Мы не считаем, что новые правила серьезно сказались на банках, которые и до Указания ЦБ соблюдали все принципы честной продажи.