Банк «Открытие» предлагает новые условия кредитования для военнослужащих

Банк «Открытие» объявил о снижении ставок по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки». Теперь клиенты банка из числа участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) смогут взять ипотеку или рефинансировать ранее полученные кредиты по ставке 7,6% годовых на срок до 25 лет.

Программа «Военная ипотека» позволяет военнослужащим-участникам НИС приобрести квартиры на вторичном, а также на первичном рынке по договору долевого участия в строящемся или построенном многоквартирном доме у застройщика, аккредитованного банком «Открытие». Первоначальный взнос в рамках программы составляет от 20% до 80% от цены договора, на основании которого осуществляется инвестирование в строительство, или от стоимости приобретаемой квартиры.

Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из размера процентной ставки и срока кредитования. Комиссия за рассмотрение заявки и выдачу кредита не взимается. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка: https://cdn.open.ru/

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.