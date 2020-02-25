Банк «Открытие» предлагает записаться в отделения онлайн

Для того, чтобы записаться на обслуживание, клиенту необходимо выполнить несколько элементарных шагов: зайти на сайт банка в раздел «Офисы и банкоматы», выбрать нужное отделение и заполнить простую форму.

Запись онлайн давно и успешно практикуют многие государственные учреждения, но она пока не распространена широко в кредитных организациях. Новый сервис позволит значительно повысить качество обслуживания в наших отделениях и позволит снизить время ожидания клиентов в очередях до минимума. Мы рассчитываем, что эта опция будет наиболее востребована в центральных офисах крупных городов, где загрузка особенно высока. Диджитализация — одно из приоритетных направлений развития клиентского сервиса в нашем банке. Возможность записи в отделения онлайн — логичный и важный шаг в этом направлении.