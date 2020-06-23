Банк «Открытие» предложил предпринимателям пройти цифровой чек-ап

Банк «Открытие» предложил представителям малого и среднего бизнеса пройти бесплатное тестирование на образовательном портале Open Academy и рассчитать индекс цифровизации их бизнеса. Он покажет уровень готовности компаниии к цифровой трансформации. Индекс цифровизации измеряется по пяти основным показателям: каналы передачи и хранения информации, интеграция цифровых технологий, использование интернет-инструментов, информационная безопасность и персонал.