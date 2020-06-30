Банк «Открытие»: предприниматели могут выставлять и получать счета в интернет- и мобильном банке

Воспользоваться сервисом очень просто. Для формирования счёта на оплату клиенту нужно выбрать получателя, а также оказанные услуги. Есть возможность добавить основание для платежа и оставить комментарий к счёту. Сформированный счёт можно отправить контрагенту любым удобным способом или сохранить в формате PDF.
В ближайших планах банка — дальнейшее расширение функционала работы со счетами, а также разработка удобных и интуитивно понятных инструментов для анализа расходов и доходов компании, чтобы клиент мог делать выводы и строить планы по развитию своего бизнеса. Клиенты смогут просматривать статусы счетов и в режиме онлайн отслеживать, какие из них оплачены, а какие — нет.
Надежда Дубикова,
управляющий директор управления развития электронного бизнеса банка «Открытие»:
Банк «Открытие» активно развивает дистанционный банкинг для предпринимателей. Сегодня это основной канал доступа ко всем банковским продуктам, операциям и сервисам, которые необходимы для ведения всей операционной деятельности без привязки к офису. Мы рады предложить новый онлайн-сервис по выставлению счетов, который в значительной степени сэкономит время наших клиентов.
Сервис бесплатный и доступен всем пользователям «Бизнес-Портала».
Банк «Открытие»