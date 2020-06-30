Банк «Открытие»: предприниматели могут выставлять и получать счета в интернет- и мобильном банке

В интернет-банке и мобильном приложении для малого и среднего бизнеса банка «Открытие» стала доступна функция формирования и выставления счёта. Новый сервис буквально позволит в любую минуту из любой точки мира выставить счет партнеру, выбрав канал или способ доставки — на e-mail или в формате PDF-файла для скачивания. Счет можно оплатить, отсканировав QR-код. Данные вносятся в платежку автоматически. Если счет выставлен клиенту банка «Открытие», он его увидит в ленте операций и сможет оплатить в один клик. Кроме того, предприниматели смогут создавать шаблоны документов, просматривать историю, а также сами получать счета на плату.