Банк «Открытие» профинансирует строительство дома в ЖК «Дружный-3» в Барнауле

Банк «Открытие» заключил соглашение о проектном финансировании с использованием счетов эскроу с ООО СЗ «Строительная инициатива». Кредитная линия в размере 508 млн рублей предусматривает финансирование строительства многоквартирного жилого дома в квартале 2032 жилого комплекса комфорт-класса «Дружный-3».

ЖК «Дружный» — молодой микрорайон Барнаула, в котором реализована концепция строительства кварталов от ГК «Жилищная инициатива»: от комфортного жилья до школы и детского сада.

ЖК «Дружный-3» — перспективный квартал из 10 домов в северо-западной части Барнаула, он является продолжением квартала «Дружный». Территория комплекса будет полностью благоустроена и оснащена детскими и спортивными площадками, местами для отдыха жителей. Запланировано строительство детского сада и школы, парковочных комплексов, мест для магазинов и кафе. Также в микрорайоне появятся специальные площадки для выгула собак.

В рамках соглашения с застройщиком банк «Открытие» профинансирует строительство одного кирпичного 16-этажного трехподъездного дома № 6 с 255 квартирами площадью от 38 до 94 квадратных метров, нежилыми помещениями и кладовыми общей площадью более 1,2 тысяч квадратных метров. Дом расположен в районе с хорошо развитой инфраструктурой: в непосредственной близости находятся гипермаркеты «Лента», «Леруа Мерлен», ТЦ «Арена», «Метро», остановки общественного транспорта.

Застройщик комплекса — ООО «Специализированный застройщик «Строительная инициатива», входит в группу компаний «Жилищная инициатива». Проектная декларация на сайте www.наш.дом.рф

​Банк «Открытие» активно сотрудничает с застройщиками по проектному финансированию со счетами эскроу, применяя индивидуальный подход к каждому проекту.