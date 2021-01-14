Банк «Открытие» разыгрывает IPhone 12 Pro среди предпринимателей

Банк «Открытие» разыграет среди новых и текущих клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей iPhone 12 Pro 256 GB. Обладатель нового гаджета станет известен 2 февраля 2021 года.

Чтобы получить новый iPhone 12 Pro клиенту банка надо оформить заявку и заключить договор на открытие счёта в банке «Открытие» до конца этого месяца.

Подробнее об акции и расчетно-кассовом обслуживании в банке «Открытие» можно узнать на сайте банка и портале Open Academy.

Организатор конкурса: ПАО Банк «ФК Открытие». Срок проведения: 14.01.21−31.01.21. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте academyopen.ru