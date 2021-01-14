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Банк «Открытие» разыгрывает IPhone 12 Pro среди предпринимателей

Банк «Открытие» разыграет среди новых и текущих клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей iPhone 12 Pro 256 GB. Обладатель нового гаджета станет известен 2 февраля 2021 года.

Банк «Открытие» разыгрывает IPhone 12 Pro среди предпринимателей
Банк «Открытие» разыгрывает IPhone 12 Pro среди предпринимателей
СС0

Чтобы получить новый iPhone 12 Pro клиенту банка надо оформить заявку и заключить договор на открытие счёта в банке «Открытие» до конца этого месяца.

Подробнее об акции и расчетно-кассовом обслуживании в банке «Открытие» можно узнать на сайте банка и портале Open Academy.

Организатор конкурса: ПАО Банк «ФК Открытие». Срок проведения: 14.01.21−31.01.21. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте academyopen.ru

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