Банк «Открытие»: россияне оптимистично смотрят на личное финансовое будущее и не верят в обвал рубля в 2020 году

51% россиян планируют в 2020 году накопить больше денег, чем в 2019-м. При этом на рост личного благосостояния рассчитывает лишь 36%, а более половины живут от зарплаты до зарплаты. Таковы результаты предновогоднего общенационального опроса финансовых прогнозов и ожиданий россиян в 2020 году, проведенного банком «Открытие».

По данным опроса, о том, что денег им хватает на всё и есть накопления, заявили 40% респондентов, 54% россиян не имеют возможности копить: денег им хватает впритык до следующей зарплаты, 6% опрошенных сказали, что вынуждены занимать деньги: их не хватает даже на неотложные текущие нужды.

В Москве ситуация с доходами домохозяйств существенно лучше, чем в среднем по России: в столице только 40% живут от зарплаты до зарплаты, тогда как в небольших и средних городах — около 60%. У 56% москвичей есть накопления. В мелких и средних городах накопления имеет только треть домохозяйств.

36% респондентов ожидают роста своих доходов в следующем году, 42% считают, что их доход не изменится, и лишь 7% полагают, что заработают меньше.

Главными оптимистами оказались молодые жители (18−24 года) крупных городов: 48% опрошенных в этой возрастной категории надеются в 2020 году на рост своих доходов. Главные пессимисты — люди среднего возраста (45−59 лет), живущие в маленьких и средних городах: только 28% ждут улучшения своего финансового положения в 2020 году, а 9% полагают, что станут беднее. В этой возрастной категории наиболее велик процент людей, которые говорят, что не готовы делать личные финансовые прогнозы и живут одним днем.

Любопытно, что о желании увеличить в 2020 году свои накопления заявило существенно больше людей, чем тех, у кого есть возможность копить. 51% опрошенных собираются в новом году откладывать больше, чем раньше. При этом только 40% заявили о наличии накоплений и возможности делать их. Лишь 6% респондентов сказали, что никогда не откладывают деньги.

14% россиян намерены в 2020 году брать кредитов больше, чем раньше. При этом 22% сообщили, что никогда не брали кредитов и не намерены делать этого. Еще 49% не собираются увеличивать кредитную нагрузку в новом году.

Наиболее активно готовы брать потребительские кредиты жители городов-миллионников и аудитория самого активного трудоспособного возраста — 25−44 лет.

В существенное укрепление рубля в 2020 году верят 6% респондентов. По их мнению, курс доллара может упасть ниже 60 рублей. При этом 46% считают, что национальная валюта сохранит относительную стабильность и не выйдет из диапазона 60−70 рублей за доллар. Лишь 19% ожидают резкого падения рубля и курса доллара выше 70 рублей. Почти 30% россиян не интересуются курсом рубля или не готовы строить прогнозы относительно его динамики в наступающем году.

Несмотря на официальные прогнозы о дальнейшем замедлении инфляции, 46% полагают, что темпы роста цен в новом году окажутся выше таргета ЦБ в 4% годовых. То есть, инфляция не замедлится, а, наоборот, ускорится относительно текущих показателей (прогноз Минэкономразвития по итоговой годовой инфляции в 2019 году — 3,8%). И только 4% респондентов считают, что инфляция в 2020 году может опуститься ниже 3%. Еще 23% полагают, что темпы роста цен существенно не изменятся.

Большинство россиян считают, что ставки по вкладам останутся примерно на нынешнем уровне. Только 14% ждут ставок по вкладам выше 7%, тогда как 20% полагают, что вклады могут подешеветь до 5% и ниже. 39% считают, что стоимость вкладов в новом году практически не изменится. Еще почти 30% либо вообще не интересуются вкладами, либо не готовы прогнозировать их динамику.

Вопреки распространенному мнению о новом финансовом поведении молодых поколений (в частности, о том, что вступающее во взрослую жизнь поколение больше склонно путешествовать и не хочет владеть собственностью), личные финансовые желания участников опроса оказались вполне традиционными. Более того, они похожи на те, которые фиксировались 35−40 лет назад еще в СССР. Главными финансовыми предпочтениями россиян оказались квартира (дом), дача и возможность провести отпуск за границей или на российских курортах. Никаких принципиальных различий в разных возрастных группах по этому вопросу не отмечено.

Личное жилье остается главной личной мечтой россиян, что создает предпосылки для дальнейшего роста ипотечного кредитования в случае сохранения в 2020 году тренда на снижение стоимости ипотеки.

Опрос проводился методом онлайн-интервью. Было опрошено 1200 мужчин и женщин в возрасте от 18−59 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет ±3%.

ПАО Банк «ФК Открытие»