Банк «Открытие»: сибирячки видят настоящих мужчин верными, порядочными и с доходом 100 тысяч рублей в месяц

Прекрасный и сильный пол разошлись во взглядах на то, какими основными качествами должен обладать настоящий мужчина, а также на роль мужчины в зарабатывании денег для семьи. Таковы результаты опроса, проведенного банком « Открытие "*.

Большинство сибиряков положительно относится к гендерным праздникам 23 февраля и 8 марта, но женщины лучше, чем мужчины. 68% женщин и 63% мужчин в СФО отмечают их каждый год. По 39% мужчин-сибиряков и 32% сибирячек придерживаются нейтральной позиции по отношению к 23 февраля и 8 марта — «кто хочет, пусть отмечает». 2% мужчин считают, что гендерные праздники нужно отменить.

В тройку лучших подарков для мужчин на 23 февраля, по мнению сибирячек, вошли подарок с армейской символикой (походная фляжка, пилотка, тельняшка и т.п.), набравший 34%, носки, кружка или бритвенный станок (14%) и «что-то нужное» (13%).

В то время как сами мужчины-сибиряки хотели бы в этот день получить от своих любимых в качестве подарка деньги (32% - самый высокий показатель среди всех регионов РФ) или алкоголь (11%). В подарках с армейской символикой, носках, бритвенных станках и прочих мелочах сибиряки не заинтересованы. И вопреки расхожему мнению о любви сибиряков к крепким напиткам, процент тех, кто хотел бы получить подарок именно в такой «валюте» — самый низкий по стране.

Оценивая качества настоящего мужчины, женщины выше всего ставят верность и порядочность (26%), затем надежность и ответственность (25%), а на третье место ум и знания (10%). Доброта и щедрость, а также легкий характер и чувство юмора в женском рейтинге мужских достоинств набрали по 9% и 7% соответственно.

У мужчин список главных качеств настоящего мужчины отличается от женского. Тут лидируют ум и знания (20%), а также надежность и ответственность (18%), и только затем идет верность и порядочность (15%). Силу воли, упорство и терпение особо ценят 11% мужчин, а доброту и щедрость, смелость и решительность — лишь по 8%.

При этом лишь 2% женщин и 1% мужчин среди основных качеств настоящего мужчины упомянули привлекательную внешность, а также богатство и высокую должность.

Сибирячки уверены, что обеспечивать финансово семью как главный кормилец должен мужчина — так считают 70% опрошенных — и это самый высокий процент по стране.

По мнению 16% женщин, вклад полов в семейный бюджет должен быть соразмерным. Лишь 14% сибирячек согласны с утверждением, что нельзя судить о человеке по доходам — это самый низкий процент среди жительниц всех регионов страны.

Только 42% мужчин согласны с тем, что мужчина должен зарабатывать больше женщины. При этом 44% мужчин полагают, что о человеке нельзя судить по доходам. А 14% мужчин-сибиряков убеждены, что женщины и мужчины должны вносить равный вклад в семейный бюджет.

39% женщин и 44% мужчин считают, что мужчина должен зарабатывать 80−150 тысяч в месяц, чтобы содержать семью. На доходы мужчин в размере 40−80 тысяч рублей в месяц согласны 16% женщин и 12% мужчин.

23% женщин и 15% мужчин полагают, что мужчина для содержания семьи должен зарабатывать 150−300 тысяч рублей в месяц. 2% женщин и 5% мужчин подняли планку еще выше — до 300−500 тысяч рублей и более в месяц.

*Опрос проведен банком «Открытие» 12−16 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие»