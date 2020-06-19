Банк «Открытие» стал генеральным партнером бренда «Сделано в России»

Банк «Открытие» активно работает с малым и средним бизнесом. Для нас важен вопрос «Как помочь нашим клиентам в развитии бизнеса?». Мы хотим, чтобы предприниматели могли развиваться, решать свои амбициозные задачи. Пандемия заканчивается. И сейчас самое подходящее время перезапустить свой бизнес и открыть для себя новые возможности. Именно поэтому банк поддержал коммуникационный проект для продвижения экспорта, бизнеса и культуры «Сделано в России». В условиях разрыва международных производственных цепочек, а также ускорившегося роста цифровизации, бизнесу необходим совместный инструмент продвижения, обеспечивающий международную коммуникацию и доступ к информации о бизнесе для международных партнеров и потребителей". Соглашение предусматривает объединение усилий для решения приоритетных задач социально-экономического развития реального сектора экономики в целом.