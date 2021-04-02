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Жизнь
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Банк «Открытие»: суеверные сибиряки чаще всех россиян верят в денежные приметы

Почти треть россиян — 31% - верят в «денежные» приметы. Самый суеверный в этом отношении регион страны — Сибирь, где эта доля достигает 38%. 24% россиян возят в своем автомобиле талисманы на удачу, а 33% верят в «счастливые» числа, в том числе на номерных знаках. Таковы результаты опросов* банка «Открытие» и РГС Банка (входит в группу «Открытие»).

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Россияне, судя по их ответам, особенно верят в такие финансовые приметы: «если чешется ладонь левой руки — это к деньгам», также «надо ждать финансового прибавления, если птица „нагадила“ на машину», «показывать купюру новой Луне». Некоторые считают, что станут богаче, если выращивать дома комнатное «денежное дерево» толстянку, держать купюры в кошельке аккуратно и обязательно одной стороной, не перевернутыми. А чтобы не потерять деньги, нельзя давать из рук в руки купюры вечером и свистеть в доме.

При этом 46% респондентов все-таки не верят ни в какие финансовые суеверия. Наиболее высока доля таких ответов на Северном Кавказе (51%), меньше всего она на Урале (38%) и в Сибири (41%).

Дополнительный опрос РГС Банка среди автомобилистов показал, что у водителей есть свои особые приметы: 34% респондентов ответили «помыть машину — к дождю», 28% считают, что «птичий помет на кузове — к прибыли», а 24% верят, что покупать авто у богатого — к успеху. Каждый девятый (12%) владелец автомобиля уверен: если ругать машину, это приведет к поломке. 9% не пересчитывают деньги в машине, так как не хотят получить штраф, и не свистят в салоне — полагают, это приводит к потере денег.

Согласно опросу, в финансовые приметы верит каждый четвертый (23%) автомобилист, а самые суеверные водители страны живут в Челябинске и Барнауле (29% и 28% соответственно).

Стоит также отметить, что 24% опрошенных водителей возят в своем автомобиле талисманы и сувениры на удачу, а 33% верят «счастливые» числа, в том числе на номерных знаках. 7% владельцев автомобилей признались в том, что приобрели себе «красивые» номера на удачу.

*Опрос проводился банком «Открытие» 24−29 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18−65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет ±3%. В дополнительном опросе РГС Банка на автомобильную тематику приняло участие около 3 тысяч респондентов в крупных городах России.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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