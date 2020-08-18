Банк «Открытие»: у каждого четвертого ребенка в Сибири есть банковская карта или личный счет

23% родителей Сибири с детьми в возрасте до 18 лет, которые участвовали в опросе банка « Открытие "*, открыли для своих детей личный счет или банковскую карту. Это один из самых высоких показателей среди всех округов РФ. 70% жителей СФО уже взяли или готовы при необходимости взять кредит на образование. Только 4% принципиально не открывают детям банковский счет, полагая, что это может сделать сам ребенок, когда станет взрослым.

44% респондентов-сибиряков имеют отдельный бюджет на детей. 57% опрошенных родителей не занимаются планированием личного бюджета.

43% опрошенных жителей СФО планируют открыть счет или банковскую карту своим детям. Не планируют делать этого 27% родителей. Принципиально не будут открывать счетам дочерям и сыновьям, пока те не вырастут — 4%.

Только 7% родителей считают, что их дети могут распоряжаться деньгами, только когда начнут сами их зарабатывать. По мнению 2%, начинать самостоятельно тратить деньги дети могут уже дети младше 7 лет. 18% готовы предоставить право самостоятельно покупать себе что-то детям в возрасте 7−10 лет, 30% - в возрасте 10−13 лет, 26% - в возрасте 13−16 лет, 11% - в возрасте 16−17 лет.

Половина опрошенных родителей считают сумму 3 тысячи рублей в месяц достаточной на карманные расходы старшекласснику 13−17 лет. До 5 тысяч рублей в месяц на карманные расходы готовы давать тинейджерам 37% респондентов, от 5 до 10 тысяч — 9% (в Москве и Московской области этот процент вдвое выше — 19%). Лишь 1% родителей считают, что старшеклассники могут тратить на карманные расходы от 10 до 15 тысяч рублей в месяц (а, к примеру, на Северном Кавказе так не думает никто).

По мнению 32% опрошенных родителей-сибиряков, возраст финансовой самостоятельности в стране наступает в возрасте 21−25 лет. Треть опрошенных считают, что финансово самостоятельными могут быть уже молодые люди в возрасте 18−21 года. 11% респондентов назвали возрастом наступления финансовой самостоятельности 16−18 лет.

Каждый пятый из респондентов-сибиряков уверен, что родители должны помогать детям в любом возрасте. Наиболее часто такой точки зрения придерживаются жители Дальневосточного (33%) и Северо-Кавказского (26%) округов. Реже всего- жители Северо-Западного округа (11%).

Только 10% опрошенных считают, что работающий подросток 16−20 лет не должен помогать семейному бюджету (5%- на Дальнем Востоке, 18% - на Северо-Западе). 7%, напротив, полагают, что работающие тинейджеры обязаны вносить в семейную казну не меньше половины дохода. Эта точка зрения наиболее популярна на Урале (12%), а реже всего встречается среди жителей Московского региона и Центрального федерального округа (по 4%).

Абсолютное большинство опрошенных родителей-сибиряков — 81% - согласны с тем, что работающие подростки могут помогать семье деньгами по желанию и не делать это своей обязанностью.

69% постараются помочь детям при решении квартирного вопроса. Наибольшая доля таких заботливых родителей на Дальнем Востоке (88%) и Северном Кавказе (83%), наименьшая — в Москве и Московской области (63%). У 30% опрошенных уже есть конкретные варианты решения квартирного вопроса для детей. Только 2% респондентов не планируют помогать детям с жильем.

Сибиряки в целом толерантно относятся к образовательным кредитам. 70% респондентов уже взяли или готовы взять такой кредит ради детей. Больше всего образовательные кредиты необходимы жителям Дальнего Востока (91%) и Северного Кавказа (80%). Наименее популярны эти кредиты у москвичей (53%) и жителей Северо-Западного округа (56%).

16% родителей не возьмут образовательный кредит, поскольку считают, что высшее образование в стране должно быть исключительно бесплатным. 6% опрошенных (16% в Московском регионе) уверены, что подростки должны работать и сами оплачивать свое образование.

*Опрос проведен банком «Открытие» 12−16 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян — родителей с детьми до 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие»