Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июля 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
21

Банк «Открытие» увеличивает сумму кредита по «Госпрограмме 2020» до 12 млн рублей

Банк «Открытие» увеличивает максимальную сумму кредита по «Госпрограмме 2020». С 6 июля 2020 г. взять кредит на приобретение жилья у застройщика в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях можно будет на сумму до 12 млн рублей, в других регионах страны — до 6 млн рублей.

16 июня банк также снизил ставку по программе до 5,99% годовых. Это одно из лучших предложений на российском рынке ипотечного кредитования.

«Госпрограмма 2020» позволяет приобрести квартиру у застройщика в кредит по льготной ставке. Программа ориентирована на самый широкий круг заемщиков: взять кредит на выгодных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Кроме того, оформить кредит можно всего по двум документам, а прийти в банк потребуется лишь один раз непосредственно на сделку. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно онлайн.

Нина Крючкова,
заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие»:

Мы безусловно приветствуем инициативы государства, направленные на поддержку населения и экономики в сегодняшних непростых условиях. Последние изменения в «Госпрограмме 2020» позволят еще большему числу российских семей осуществить свою мечту о новом комфортабельном жилье.

Банк «Открытие»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость