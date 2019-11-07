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Жизнь
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Банк «Открытие» в Алтайском крае провел лекцию по ВЭД для предпринимателей

Сотрудники РОО «Алтайский» совместно с «Алтайской Школой экспорта» познакомили предпринимателей региона с банковскими программами для обеспечения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в рамках темы «Управление финансовыми ресурсами», обсудили финансовые риски экспортной деятельности и основные ошибки при работе клиентов по ВЭД.

Для участия в лекции были приглашены сотрудники экспортоориентированных предприятий края. Это первое мероприятие по ВЭД, которое было проведено при участии специалистов банка «ФК Открытие». В 2020 году принять участие в таком мероприятии планируют уже 100 представителей компаний региона. Также в мероприятии приняла участие группа слушателей по курсу программы «Организация экспортной деятельности предприятий» Института дополнительного образования Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ). Курсы организованы «Алтайской школой экспорта» под руководством Василия Куца в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Алтайская Школа экспорта» — это совместный проект АлтГТУ, Алтайской торгово-промышленной палаты и Алтайского Фонда развития малого и среднего предпринимательства.

Банк «Открытие» — системообразующий универсальный банк. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

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