Банк «Открытие» выпустил новые памятные монеты серии «Легенды Спартака»

Банк «Открытие» выпустил две новые памятные монеты с портретами легендарных футболистов футбольного клуба «Спартак» — нападающего Сергея Родионова и полузащитника Федора Черенкова. Монеты с уникальным дизайном в рамках серии «Легенды Спартака» изготовлены из серебра 925 пробы и имеют номинал 1000 франков КФА.

Монеты «Сергей Родионов» и «Федор Черенков» отчеканены Санкт-Петербургским монетным двором в соответствии с самыми высокими современными стандартами производства (Пруф-лайк, УФ-печать). На реверсе монет изображены портреты Родионова и Черенкова. На аверсе размещены логотип ФК «Спартак-Москва», а также основные характеристики монет. Памятные монеты упакованы в дизайнерский блистер с краткими биографиями футболистов и подробной спецификацией на монеты.

Сергей Родионов — чемпион СССР 1979, 1987 и 1989 годов, чемпион России 1993 и 1994 годов, обладатель Кубка России 1994 года. Лучший бомбардир сезона-1989. Выступал за «Спартак» на позиции нападающего и забил 153 гола (второй результат в истории клуба).

Федор Черенков — обладатель абсолютного рекорда клуба по количеству официальных матчей (494). Является трехкратным чемпионом СССР 1979, 1987 и 1989 годов, чемпионом России 1993 года и обладателем Кубка России 1994 года. Выступал за московский «Спартак» с 1978 по 1993 г. на позиции полузащитника. Заслуженный мастер спорта СССР.

Проект по выпуску памятных монет, который банк «Открытие» реализует совместно с ФК «Спартак-Москва», стартовал в октябре 2019 года с выпуска монеты «Легенды Спартака. Никита Симонян» в память о лучших игроках самого титулованного футбольного клуба страны. Всего в рамках проекта планируется выпуск 11 наименований памятных монет с изображениями легенд «Спартака».

Монеты серии «Легенды Спартака» стоимостью 4 900 рублей за одну монету и 13 500 рублей за комплект из трех выпущенных монет можно приобрести в офисах банка «Открытие» в г. Москве. В региональных офисах банка эти монеты доступны под заказ.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.