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Жизнь
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Банк «Открытие» выступил партнером ежегодного Литературного фестиваля Роберта Рождественского

Фестиваль в память о знаменитом поэте будет проходить на родине Роберта Рождественского, в Алтайском крае, с 16 по 19 июня.

Роберт Рождественский.
Роберт Рождественский.
ГМИЛИКА.

В 2021 году гостей и участников фестиваля ждет насыщенная программа: в рамках фестиваля будут проходить межрегиональный семинар молодых литераторов и открытое заседание секретариата Союза писателей России. На Алтай приедут известные российские писатели, творческие встречи с которыми будут проходить не только в Барнауле, но и в Новоалтайске, Павловске, Косихе.

Официальное открытие фестиваля состоится 18 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Здесь же пройдет творческая встреча и презентация книги лауреата Губернаторской литературной премии Роберта Рождественского 2020 года Андрея Расторгуева из Екатеринбурга.

На открытой площадке перед театром драмы будет представлена программа с участием Литературного театра Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова и поэтов-гостей фестиваля. Вечером все желающие смогут посмотреть концерт известной мужской вокальной группы «Кватро» и симфонического оркестра краевой филармонии.

19 июня фестиваль продолжится в Косихе — селе, где родился известный поэт. Программа начнется с экскурсии в библиотеку мемориального музея Роберта Рождественского. Там же пройдет концертная программа лауреата международных конкурсов ансамбля «Модерн квартет», а затем гостей ждет открытие художественной выставки «Грани прошлого и настоящего в творчестве Ирины Щетининой». Также в музее состоится церемония вручения сертификатов II Открытой творческой лаборатории «Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского».

Одновременно с этим с 12 часов будут работать песенные и поэтические площадки фестиваля. В 17 часов состоится вручение Губернаторской литературной премии Роберта Рождественского и концертная программа с участием гостей фестиваля.

Литературный фестиваль Роберта Рождественского традиционно проводится при поддержке банка «Открытие». Содействие в проведении знаковых событий культурной жизни Алтайского края и других регионов России является одним из важных приоритетов социально-культурной политики банка.

Источник: ПАО Банк «ФК Открытие».

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