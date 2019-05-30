Банк «Открытие» запустил Открытие Research

Открытие Research является единым центром экспертизы по макроэкономике, рынкам и отраслям, а также отвечает за инвестиционные рекомендации клиентам, находящимся на брокерском обслуживании группы «Открытие». В задачи нового подразделения входит выпуск качественных исследований и анализ мировой и российской экономики, трендов на фондовых, валютных и сырьевых рынках, улучшение отраслевой экспертизы банка, построение средне- и долгосрочных прогнозов по макроэкономике и ключевым отраслям, а также предоставление первоклассной аналитической поддержки клиентам на брокерском обслуживании. Экспертиза Открытие Research направлена как на внутренних, так и на внешних потребителей.

Структурно Открытие Research состоит из трех блоков:

Макроэкономика и рынки. Возглавил направление Максим Петроневич , старший экономист. Отраслевой анализ. Руководителем отраслевой экспертизы назначена Наталья Куртасова. Открытие Брокер. Аналитическую команду по брокерскому направлению возглавляет Константин Бушуев.

Подробнее о команде

Анна Морина, начальник аналитического управления банка «Открытие»

С отличием закончила Финансовую академию при правительстве РФ, факультет «Кредит», специализация Банковское дело.

До прихода в «Открытие» на протяжении 4 лет руководила командой аналитического хаба Сбербанка по работе с сырьевыми секторами, который осуществлял аналитическую поддержку Департамента глобальных рынков и Департамента кредитования.

С 2006 по 2014 год Анна Морина в должности начальника кредитного отдела в банке BNP Paribas занималась сложноструктурированными сделками с компаниями энергетического и сырьевого секторов. До этого, с 2000 по 2006 год занимала различные должности в кредитных отделах в банке Societe Generale (сегодня — Росбанк) и Международном московском банке (UniCredit), имеет опыт работы в казначействе и подразделениях по операциям с ценными бумагами.

Анна Морина является автором ряда статей по мировой и российской экономике, соавтором отраслевого пособия по нефтехимии.

Максим Петроневич, старший экономист Аналитического управления

В 2003 году окончил магистратуру Высшей школы экономики по специальности «Математические методы анализа в экономике».

Карьеру аналитика начал в 2002 году в Фонде экономических исследований Центр развития. Позднее, будучи руководителем направления прогнозирования Центра развития, занимался созданием многоразмерных макроэкономических моделей различных стран.

В 2012 году перешел на работу в Газпромбанк. В должности заместителя начальника Центра экономического прогнозирования кредитной организации занимался анализом российской экономики и зарубежных рынков. Во время работы в банке разработал ряд аналитических продуктов для нужд внутренних подразделений банка, а также его клиентов.

Максим Петроневич является членом Экспертного совета Госдумы по денежно-кредитной политике.

В банке «Открытие» Максим Петроневич возглавляет макроэкономическую экспертизу.

Наталья Куртасова, начальник отдела отраслевой экспертизы Аналитического управления

Высшее экономическое образование по специальности «Финансы и кредит» получила в 2001 году.

Наталья имеет 20-летний опыт работы в банковской сфере. Ранее занимала руководящие позиции в крупнейших российских (ВТБ, Банк Москвы) и международных (Societe Generale, UniCredit, Swedbank) банках. Работала в области корпоративного кредитования крупных клиентов различных отраслей, включая нефть и газ, металлургию, транспорт и логистику, автопроизводителей и автодилеров, химию, телекомы, медиа и IT, ритейл, фармацевтику и другие.

Занималась выстраиванием работы подразделений, отвечающих за кредитование и финансовый анализ. Участвовала в разработке корпоративных стратегий по формированию и управлению кредитным портфелем, занималась подготовкой и внедрением ключевых критериев корпоративного кредитования.

В банке «Открытие» Наталья Куртасова возглавляет отраслевую экспертизу.

Константин Бушуев, начальник управления анализа рынков Открытие Брокер,

Окончил Финансовую академию при правительстве РФ, а затем и аспирантуру Финансовой академии, защитил диссертацию по нейросетевым методам в экономике. Кандидат экономических наук.

На фондовом рынке — с 1996 года. Последние 11 лет работал в «Открытие Брокер», где с нуля организовал аналитическую поддержку по финансовым рынкам для клиентов брокера. Курировал в «Открытие Брокер» направления развития аналитики брокера, анализировал мировую экономику и формировал стратегию аллокации активов клиентов. До перехода в «Открытие Брокер» руководил аналитическим отделом в департаменте управления частным капиталом крупного российского банка.

Константин Бушуев является экспертом по российской и глобальной экономике, финансовым рынкам, имеет многолетний опыт практической работы с широким кругом финансовых инструментов. Автор ряда научных статей и многочисленных публикаций в средствах массовой информации. Член индексного комитета Московской биржи, экспертного совета Московской биржи по листингу. Квалифицированный инвестор.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-"), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.