Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 июня 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
18

Банк «Открытие» заработал в мае 2020 года рекордные 10,8 млрд рублей чистой прибыли

На фоне существенного снижения прибыли российской банковской системы в мае (по данным ЦБ, она составила 500 млн рублей) банк «Открытие» заработал 10,8 млрд рублей чистой прибыли.

Рост чистой прибыли банка по РСБУ в мае обусловлен увеличением операционных доходов (+7% в сравнении с апрелем), получением дивидендов, в том числе от деятельности дочерних компаний банка «Открытие», и сокращением расходов (-12% в сравнении с апрелем).

За пять месяцев 2020 года прибыль кредитной организации достигла 19,7 млрд рублей.

За январь-май 2020 года объем активов банка «Открытие» увеличился на 3,2% до 2,39 трлн рублей. Кредитный портфель (до вычета резервов) вырос на 35 млрд рублей (+2,5%) до 1,45 трлн рублей. Позитивную динамику демонстрирует кредитный портфель физических лиц — с начала года он увеличился на 12,7% до 423 млрд рублей. За май кредитный портфель банка без учета валютной переоценки увеличился на 5,8 млрд рублей.

Объем вложений в ценные бумаги за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 20,9 млрд рублей (-2,6%) до 778 млрд рублей, что обусловлено управлением объемом и структурой ликвидных активов — портфель межбанковских кредитов и сделок РЕПО вырос на 28% до 206 млрд рублей.

С начала года средства клиентов на счетах в банке «Открытие» увеличились на 31,2 млрд рублей (+1,8%) до 1,77 трлн рублей. Прирост наблюдается и у частных, и у корпоративных клиентов. За май средства физических лиц без учета валютной переоценки увеличились на 5,2 млрд рублей, средства юридических лиц — на 15,7 млрд.

Регуляторный капитал с начала 2020 года вырос на 26,1 млрд рублей (+8,3%) до 338 млрд рублей за счет положительного финансового результата и переоценки ценных бумаг.

Нормативы достаточности капитала банк «Открытие» продолжает выполнять с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 июня составил 14,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

ПАО Банк «Открытие»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость