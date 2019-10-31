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Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» отмечен наградой в номинации «Банковский продукт года для малого бизнеса» — победителем стало предложение Банка «Круглый ноль, целый год!» для малого бизнеса со специальными тарифами на расчетно-кассовое обслуживание.

Диплом.
Диплом.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Церемония награждения банков и финансовых организаций, работающих с МСБ, прошла в рамках III ежегодного форума для банков и малого и среднего бизнеса (МСБ) «FinSME-2019: экосистемы и цифровизация», организованного деловым журналом «Банковское обозрение» и аналитическим агентством «БизнесДром». Участниками мероприятия стали банки и предприниматели, представители Минфина России и ЦБ РФ, профильных ассоциаций и институтов развития отрасли.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)

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