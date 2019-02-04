Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов

Банк УРАЛСИБ запустил новую акцию «Приведи друга» для клиентов — физических лиц. В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.

Для того чтобы принять участие в акции «Приведи друга», действующему клиенту необходимо зайти на страницу акции на сайте Банка УРАЛСИБ, создать ссылку и отправить ее другу.

Другу клиента необходимо перейти по полученной ссылке и зарегистрироваться для участия в акции, оставив свои данные и номер мобильного телефона, оформить одну из карт Банка УРАЛСИБ, информация о которых будет размещена в ссылке, указав при заполнении анкеты на карту те же ФИО и номер мобильного телефона, что и при регистрации. В рамках акции для получения вознаграждения необходимо совершить любую операцию по оформленной карте Банка УРАЛСИБ. При выполнении условий акции все ее участники — как клиент Банка УРАЛСИБ, так и его друг — получают денежные призы на счет карты.

Срок действия акции: с 28 января по 30 июня 2019 года включительно.

Более подробно об условиях проведения акции можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B-" Standard&Poor's и «B3» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 274 точки продаж, 1 488 банкоматов, 528 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.