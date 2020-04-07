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Жизнь

Банкет закатили в сибирском ресторане во время обязательной самоизоляции

В Кемеровской области приостановили деятельность ресторана, нарушившего правила «карантина», сообщает региональная ФССП.

Корпоратив.
Корпоратив.
humor.fm.

Судебные приставы на 32 суток приостановили деятельность кафе в связи «с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В службе отметили, что с 28 марта в регионе приостановлена работа предприятий общественного питания. Немотря на это кафе в Ленинск-Кузнецком продолжило работу.

«В банкетном зале проводилось массовое мероприятие по празднованию дня рождения, численность гостей составляла 20 человек. Указанные действия создавали угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц», — рассказали в ведомстве.

Вину юрлица в совершении административного правонарушения доказали в суде. Ресторан опечатали на месяц.

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